John Lennon și adevărul din spatele modei Beatles

Într-un interviu din 1975, John Lennon revenea asupra istoriei reale din spatele stilului Beatles. La 40 de ani de la dispariția sa, înregistrarea acestei conversații devoalează câteva lucruri neștiute despre una dintre cele mai influente tendințe în modă din secolul al XX-lea.

„Azi trebuie spus adevărul despre toată această modă Beatles, atât a hainelor, cât și a coafurilor. De fapt, noi nu am inventat nimic niciodată.”, îi mărturisea, la 28 iunie 1975, John Lennon jurnalistului Jean-François Vallée pentru emisiunea Un jour futur, difuzată pe Antenne 2.

A vedea imaginile în care John Lennon vorbește deschis despre fenomenul Beatlemania este cu adevărat emoționant. Muzicienii celei mai influente trupe britanice a secolului trecut cu siguranță că nu au prevăzut destinul legendar care îi aștepta. De pildă, sigur nu s-ar fi gândit că va apărea, în 1997, o trupă tribut în California, numită The Fab Four, care să le ducă povestea mai departe.

The Beatles, aranjați la Twickenham Film Studios de Pattie Boyd, Tina Williams, Pru Bury și Susan Whitman, 12 martie 1964. De la stânga la dreapta: George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney și John Lennon. ©Mirrorpix/Leemage

La începutul anilor 1960, la Liverpool, John, Paul, Ringo și George mâncau aripioare de pui pe scenă îmbrăcați în bluze negre și pantaloni din piele, iar părul le era „sculptat” cu multă cremă Pento. „Când am plecat din Liverpool eram niște puști.”, susținea Lennon. „Promoterii de music-hall nu ne plăceau foarte mult.”

Anul următor, impresarul de geniu Brian Epstein îi reunește pe cei patru și îi convinge de potențialul lor. Nu uită să-i îndeamne să renunțe la atributele de „golani”.

Epstein ne-a luat de mână și ne-a zis: «Dacă vreți să contați printre cei mari, trebuie să vă opriți din a face chestii precum mâncatul de pui pe scenă. E alegerea voastră, voi decideți.» Eu am o poziție destul de dificilă. Vreau mereu să fiu în postura unui rocker, puțin vagabond am spune, și în alte momente vreau să fiu un artist, un poet.

În interviul acordat lui Jean-François Vallée, John Lennon purta un costum beige și un fular de mătase înnodat ca o cravată. Așezat într-un fotoliu, povestea cum călătoriile lor în Hamburg, dar mai ales în Paris, au stat la originea imaginii lor.

The Beatles (Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison) pe scenă în 1962. ©Heritage images/Leemage

Am găsit la Paris tot felul de lucruri, mai ales, pantaloni evazați și jachete Cardin fără guler. Am văzut aceste tendințe în buticuri și ne-au plăcut. Am zis «uite, vom purta haine ca astea și vor deveni haine Beatles.»

JOHN LENNON