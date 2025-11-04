JONATHAN BAILEY A FOST DECLARAT „CEL MAI SEXY BĂRBAT ÎN VIAȚĂ” DE REVISTA PEOPLE

Actorul englez Jonathan Bailey, care revine în cinematografe luna aceasta cu filmul muzical „Wicked: For Good”, a fost declarat luni de revista People „cel mai sexy bărbat în viață”, transmite Reuters.

Bailey, în vârstă de 37 de ani, a spus că este o „mare onoare” să primească acest premiu al culturii pop, acordat anual, ce a fost primit anterior de vedete precum Chris Hemsworth sau George Clooney.

„Evident, sunt incredibil de flatat. Și este complet absurd”, a declarat Bailey pentru People, râzând. El a glumit spunând că a dezvăluit vestea doar câinelui său, Benson.

Alegerea lui Bailey, cunoscut și pentru rolul lordului Anthony din drama istorică „Bridgerton”, a fost anunțată în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Bailey a interpretat rolul prințului Fiyero în blockbusterul de anul trecut „Wicked”, prequel al filmului „Vrăjitorul din Oz”, și va relua rolul în viitoarea continuare „Wicked: For Good”. Actorul a jucat și în filmul cu dinozauri „Jurassic World: Rebirth” din această vară.

„Cel mai sexy bărbat în viață” în 2024 a fost declarat John Krasinski, cunoscut pentru rolul său din serialul „The Office”.

