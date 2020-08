Jorge și soția lui au făcut 7 ani de căsnicie în vacanța din Antalya

Îndrăgitul cântăreț și prezentator de televiziune a plecat într-o vacanță în Antalya, cu soția sa, Ramona Prodea. Jorge – George Papagheorghe și partenera să au aniversat șapte ani de relație și el a povestit o amintire simpatică de la nunta lor pe rețelele de socializare!

“Aseară am sărbătorit 7 ani de când a leșinat în biserica…da…asta e amintirea de la nuntă. Toată lumea panicată că mireasa a leșinat în timpul dansului lui Isaia (acea horă unde se înconjoară masa)

Nașul, @sirbu_cristian_first, a fost pe fază și a prins-o, ce-i drept era pe partea lui. După câteva palme am decis să arunc cu sticla de apă peste față iar reacția soției a fost: “Machiajul!…Nu puteai să-mi dai câteva palme?” La care eu: “Crede-mă că am dat destule dar nimic” am profitat la maxim de situație. Seara terminându-se cu multă veselie, dans și băutură iar noi legați într-o cununie la care nici noi doi nu ne așteptăm”, a povestit solistul și vedeta pe pagina lui de socialziare. Le urăm căsnicie fericită.