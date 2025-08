JUSTIN TIMBERLAKE A EXPLICAT DE CE CONCERTUL SĂU DIN ROMÂNIA A FOST JALNIC: „NU SPUN ASTA CA SĂ VĂ FIE MILĂ DE MINE”

Justin Timberlake le-a dezvăluit fanilor, printr-o postare emoţionantă pe Instagram, că a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecţiune transmisă de căpuşe şi adesea însoţită de oboseală cronică şi dureri nervoase.

În mesajul său, artistul a explicat că, deşi vestea a venit ca un şoc, a înţeles de ce se confrunta pe scenă cu perioade de epuizare şi senzaţii acute de disconfort. În faţa acestei situații, el a mărturisit că a analizat posibilitatea anulării turneului mondial, dar a ales să îşi continue traseul artistic, pentru că „bucuria cântatului depăşeşte stresul trecător resimţit de corpul meu”.

Timberlake şi-a exprimat recunoştinţa faţă de familie, prieteni şi echipa care l-au susţinut de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră, recunoscând totodată că nu este un om obişnuit să se expună. „Spun asta pentru a aduce puţină lumină asupra lucrurilor cu care m-am luptat în culise”, a spus el, îndemnându-i pe cei afectaţi de boala Lyme să îşi urmeze tratamentul şi să ceară sprijinul necesar.

Invitat în această vară la festivalul Electric Castle de la Bonţida, Justin Timberlake a fost cap de afiş, însă prestaţia sa a atras critici din partea publicului. Concertul, programat cu două săptămâni în urmă, a început cu o întârziere de 40 de minute din cauza ploilor torenţiale, iar mulţi spectatori au aşteptat în frig şi umezeală. Ulterior, clipurile video distribuite online au stârnit dezamăgirea unora dintre fani, care au observat că artistul a interpretat doar fragmente din cântece, nu întreg repertoriul anunţat.

În postarea de pe Instagram, Justin Timberlake i-a asigurat pe admiratori că, deşi turneul reprezintă o provocare fizică, dedicarea sa rămâne neschimbată. El a promis că va aborda cu aceeaşi pasiune fiecare reprezentaţie rămasă, continuându-şi misiunea de a aduce muzica mai aproape de public, în pofida luptei cu boala Lyme.

„Ei bine, pe măsură ce acești doi ani incredibili se încheie și privesc spre viitor, am vrut să scriu ceva din suflet. Nu e ușor să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie această furtună numită turneu – dar voi încerca…A fost cea mai distractivă, emoționantă, împlinitoare, solicitantă fizic și, uneori, epuizantă experiență. Fac asta de peste 30 de ani (ceea ce mi se pare incredibil să spun) – și am dat tot ce am avut pentru asta.

N-aș fi reușit fără familia mea, prietenii mei, The TN Kids și sprijinul vostru. După cum mulți dintre voi știu, sunt o persoană destul de rezervată. Dar, reflectând la acest turneu și la festivaluri, vreau să vă spun puțin despre ce se întâmplă cu mine.Printre altele, m-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme – nu spun asta ca să vă fie milă de mine – ci pentru a vă arăta prin ce am trecut în culise.

Dacă ați trăit această boală sau cunoașteți pe cineva care a trecut prin asta, știți că poate fi extrem de debilitantă, atât mental, cât și fizic. Când am primit diagnosticul, am fost, desigur, șocat. Dar măcar am început să înțeleg de ce simțeam dureri nervoase intense pe scenă sau o oboseală și o stare generală de rău greu de explicat. Am fost pus în fața unei decizii personale: să renunț la turneu sau să continui și să găsesc o cale. Am ales să merg mai departe, pentru că bucuria pe care o simt când performez e mult mai mare decât stresul trecător pe care îl resimțea corpul meu. Și mă bucur enorm că am continuat.

Nu doar că mi-am dovedit mie însumi că am o forță mentală uriașă, dar am și atâtea momente speciale împreună cu voi, pe care nu le voi uita niciodată. Am fost reticent să vorbesc despre asta, pentru că am fost crescut cu ideea că asemenea lucruri trebuie păstrate pentru tine. Dar încerc să fiu mai deschis în legătură cu greutățile mele, ca să nu fie înțelese greșit. Împărtășesc toate acestea cu speranța că vom reuși, cu toții, să fim mai conectați. Și îmi doresc să-mi aduc și eu contribuția pentru a-i ajuta pe cei care trec prin această boală”, a scris Timberlake, pe pagina de Instagram.

Sursa: Tabu.RO