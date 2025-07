JUSTIN TIMBERLAKE A FĂCUT SHOW LA CLUJ, LA ELECTRIC CASTLE

Festivalul Electric Castle a început cu o prima noapte de pomină petrecută de miile de participanți alături de artiștii preferați.

Electric Castle a început cu ploaie, în ritmuri rock, techno și house.

Ziua unu a festivalullui a fost a lui Justin Timberlake. Starul pop a urcat pe scena principală a festivalului la ora 22.30. Artistul a sosit de miercuri la Cluj cu un avion privat. Echipa sa de 100 de tehnicieni, muzicieni sau dansatori a sosit încă de marți pentru a pregăti show-ul de la Castel.

El este câștigător a 10 premii Grammy, 4 premii Emmy, 7 AMA și a fost nominalizat la Oscar.

Artistul a avut şi o listă lungă de cerinţe pentru a concerta la festival. Organizatorii au pregătit 50 de camere de hotel pentru staff-ul lui, un expert în shopping, o zonă extra izolată în backstage, dar şi o bucătărie extinsă.

Superstarul stă la un hotel de 5 stele aproape de centrul oraşului, în apartamentul prezidenţial de la ultimul etaj, cu pereţi ovali şi ferestre panoramice, cu vedere spre Parcul Central. Încăperea, de peste 120 de metri pătrați, are și o cadă cu hidromasaj și saună. Pentru stafful lui a cerut să fie rezervate câte 50 de camere din 3 hoteluri diferite din care să aleagă.

Cântărețul a cerut și un asistent personal, iar în cadrul festivalului a vrut o cameră separată de zona de backstage: o bucătărie cu produse organice, multe fructe de pădure şi apă doar dintr-o anumită marcă.

Fostul membru al trupei NSYNC a poposit la Bonţida în cadrul turneului său, în care-şi promovează albumul lansat anul trecut. Artistul a cântat la Electric Castle şi hituri precum „Can’t stop de feeling”, „Senorita”, „Sexy Back”, „Cry me a river” şi „Rock your body”. După România, mai are concerte şi în Franţa, Georgia sau Turcia.

