Justiție, privilegii și ipocrizie: despre cazul Tapalagă și dublul standard moral

În spațiul public românesc, tema pensiilor speciale ale magistraților continuă să provoace indignare. Recent, o nouă discuție a fost reaprinsă în jurul unui caz emblematic, cel al fostului judecător Monica Niculescu, soția jurnalistului Dan Tapalagă. Potrivit informațiilor vehiculate în presă, aceasta ar fi ieșit la pensie la doar 50 de ani, beneficiind de o pensie lunară de peste 5.500 de euro – sumă care depășește substanțial salariul unui judecător în activitate.
Cazul devine însă relevant nu doar prin dimensiunea financiară, ci mai ales prin contrastul moral. Soțul său, Dan Tapalagă, cunoscut pentru pozițiile sale publice vehemente în favoarea „independenței justiției”, a publicat recent un articol în care critică direcția actuală a sistemului, pe care o consideră dominată de o „oligarhie instituțională”. În realitate, spun unii observatori, asemenea texte sunt de multe ori încercări mascate de a readuce în prim-plan un model de justiție care a funcționat, ani la rând, sub influența directă a serviciilor și a unei elite restrânse de magistrați și procurori.
Criticii lui Tapalagă susțin că tema pensiilor speciale este folosită ca pretext pentru a recâștiga terenul pierdut de acea parte a sistemului care, în trecut, a legitimat abuzuri în numele luptei anticorupție. În perioada „binomului” DNA-SRI, justiția românească a traversat o etapă în care puterea dosarului devenise instrument de control politic și mediatic. Mulți dintre actorii principali ai acelei perioade s-au retras între timp cu pensii generoase, în timp ce alții deplâng „decăderea” sistemului.
Faptul că tocmai cei privilegiați de vechile legi ale sistemului judiciar dau lecții de morală publică despre reformă și responsabilitate nu poate decât să alimenteze percepția de ipocrizie. Este greu de susținut ideea unei „justiții pure” atunci când în plan personal se beneficiază de acele privilegii pe care, în plan public, le condamni.