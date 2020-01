Kate Middleton, primul proiect important după ce Meghan Markle s-a retras din Casa Regală

Kate Middleton lansează un nou studiu privind dezvoltarea timpurie a copilului. Sondajul își propune să prezinte modul în care britanicii își cresc copiii. Este primul mare proiect pe care ducesa de Cambridge îl demarează de când cumnații ei, ducii de Sussex s-au retras din Casa Regală britanică.

Soția prințului William a început deja demersurile cu o vizită la Muzeul de Știință Thinktank din Birmingham. La muzeu, copiii (care au ajutat la proiectarea spațiului) i-au arătat ducesei o mini-expoziție interactivă. Mini-orașul își propune să le ofere copiilor o mai bună înțelegere a științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii prin joc și rezolvarea problemelor. Kate Middleton a vorbit cu părinții și cu educatorii despre sondaj.

Sondajul se numește „5 big questions on the under 5s” (5 mari întrebări pentru cei sub 5 ani) și constă din chestionare care includ cinci întrebări menite să aducă cât mai multe persoane în conversație. O companie de cercetare de piață din Marea Britanie realizează sondajul în numele Fundației Regale. Acesta se va derula pe parcursul unei luni, în perioada 21 ianuarie – 21 februarie.

Kate intenționează să utilizeze rezultatele sondajului, atât pentru a înțelege mai bine experiențele părinților și educatorilor, cât și pentru a-și ghida activitatea viitoare a sa în acest sens. De ani buni, ducesa și-a concentrat atenția asupra modului în care provocările sociale pot afecta dezvoltarea timpurie a copilului, încă de când se află în pântecele mamei până la vârsta de cinci ani. Următoarele opriri din turneul lui Kate includ vizite la mai multe creșe și grădinițe din Birmingham,Cardiff, Surrey și Londra.