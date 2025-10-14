KATY PERRY ȘI FOSTUL PREMIER CANADIAN JUSTIN TRUDEAU, ÎN IPOSTAZE PASIONALE PE UN IAHT

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinși sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, conform unor fotografii ajunse pe internet.

Artista în vârstă de 40 de ani, și Justin Trudeau, de 53 de ani, pot fi văzuți de asemenea îmbrățișându-se și alintându-se. Într-una dintre fotografii, Trudeau o ține pe Perry de posterior.

În fotografiile realizate în luna septembrie, cântăreața purta un costum de baie întreg elegant pe puntea iahtului Caravelle, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de blugi.

Se pare că fotografiile au fost realizate în largul coastei Santa Barbara, California, de către un turist vigilent.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute,” a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului, și imediat mi-am dat seama că era Justin Trudeau.”

Fosta soție a lui Justin Trudeau, Sophie, a transmis un mesaj misterios după ce fostul ei partener a fost văzut în ipostaze pasionale alături de Katy Perry.

Prezentatoarea TV, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre arta de a nu te agăța de iubire, într-o postare nouă pe Instagram, publicată luni.

„Uneori uităm că nimic din ceea ce iubim nu este menit să fie păstrat.

Oamenii, locurile, chiar și momentele care odinioară păreau infinite, nu-i așa?

Timpul ne cere să nu ne agățăm de ele, și totuși o facem. Eu o fac, pentru că a ține strâns pare mai sigur decât a lăsa să plece.”, a spus ea.

Sophie a continuat mesajul emoționant.

„Dar iubirea nu a fost niciodată despre posesie, ci întotdeauna despre prezență. Despre momentul prezent, iar atunci când eliberăm ceea ce nu putem păstra, facem loc pentru adevărul conexiunii, al intimității, al amintirii, pentru lecție.

Un singur zâmbet poate răsuna o viață întreagă, iar durerea trăiește și ea acolo. L-am pierdut pe tatăl meu în ultimul an, și simt că, odată cu durerea, vine și harul.

Așa că, poate, cea mai profundă lecție a iubirii este aceasta: să rămâi cu inima deschisă în fața impermanenței. Să onorăm ceea ce a fost și să avem încredere că a renunța este, de fapt, o formă de a păstra – în interiorul nostru, acolo unde nicio pierdere nu o poate șterge cu adevărat.”

Se zvonește că Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Perry anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fetiță de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu doar o lună înainte. Între timp, Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

Sursa: Tabu.RO