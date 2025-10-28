KATY PERRY ȘI JUSTIN TRUDEAU ȘI-AU OFICIALIZAT RELAȚIA LA PARIS

Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, şi-au făcut publică relaţia la Paris, oraş în care au sărbătorit cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.

Cei doi au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, de unde au ieșit ţinându-se de mână. Este prima apariţie în public în calitate de cuplu, după ce, acum câteva luni, au fost surprinși într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei, scrie People.

Katy Perry a fost surprinsă purtând un costum de baie negru, în timp ce se sărută cu Justin Trudeau, care apărea fără tricou și purta doar o pereche de blugi, pe puntea iahtului Caravelle. Atunci s-a vorbit în premieră despre o posibilă idilă, după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal.

Pentru Katy Perry, această relație vine după despărțirea de actorul Orlando Bloom în iunie, după aproape zece ani împreună. Cei doi au împreună o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani. În schimb, Justin Trudeau a divorțat de soția sa, Sophie Gregoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie, cei doi având trei copii: Xavier, 17 ani, Hadrien, 11 ani, și Ella-Grace, 16 ani.

Sursa: Tabu.RO