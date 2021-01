Kim Kardashian și Kanye West se pregătesc de divorț. Starleta a angajat cel mai puternic avocat

Presa a speculat în repetate rânduri că vedeta reality show-ului Keeping Up with the Kardashians Kim Kardashian divorțează de Kanye West, după 6 ani de căsătorie. Kim K nu vrea să renunțe la mariaj și se luptă să-l salveze, de dragul celor patru copii pe care îi au împreună.

Kim a angajat-o pe celebra Laura Allison Wasser, un avocat american specializat în divorț, fondatoarea serviciului de divorț online, It’s Over Easy.

Kim Kardashian și Kanye West au fost luați prin surprindere de afirmațiile potrivit cărora căsătoria lor s-a încheiat, existând surse care afirmau că „divorțul este iminent” pentru puternicul cuplu.

Potrivit Daily Mail, mai multe surse au susținut că Kim se pregătește să solicite divorțul de soțul ei, care ar fi sătul până peste cap de întregul clan Kardashian.

Zvonurile despre o despărțire apar după un an dificil pentru cuplul în care au fost văzuți purtând discuții de „criză” după ce Kanye a acuzat-o pe Kim că a încercat să-l „închidă la nebun” și a spus că vrea să divorțeze de ea într-o serie de postări incoerente pe Twitter. Trebuie menționat că rapperul suferă de tulburare bipolară.

Kanye a eșuat să intre în cursa pentru Casa Albă în 2020 și, în timpul unui discurs din campania prezidențială, le-a spus fanilor că soția sa s-a gândit s-o avorteze pe North, fiica lor cea mare, și că, în acel moment, a vrut să divorțeze de ea.

O sursă a declarat pentru PageSix că cei doi sunt gata de divorț și că se află în prezent în discuții despre împărțirea averii după ce au dus vieți separate în ultimul an, Kanye petrecându-și cea mai mare parte a timpului în ferma sa de 14 milioane de dolari, în Wyoming.

