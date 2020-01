La ce ne așteptăm la Globurile de Aur: De la Jennifer Aniston și Ricky Gervais la Jennifer Lopez

Cea de-a 77-a ceremonie anuală a Premiilor Globului de Aur va avea loc duminică, 5 ianuarie și ca de obicei va fi un eveniment la care vor participa multe vedete.

Printre ele Jennifer Aniston și Jennifer Lopez, care sunt ambele nominalizate pentru filme puternice, care au fost punctate favorabil anul trecut. Lopez, în vârstă de 50 de ani, este nominalizată pentru cea mai bună actriță secundară într-un film pentru rolul ei de stripteuză în Hustlers. Între timp, revenirea lui Aniston la televiziune i-a adus o nominalizare pentru cea mai bună actriță într-un serial de televiziune în The Morning Show.



Ricky Gervais va fi prezentatorul evenimentului pentru a cincea oară – despre care a declarant de altfel că va fi și ultima dată. „Încă o dată, mi-au făcut o ofertă pe care nu am putut s-o refuz. Dar aceasta este ultima dată când fac asta, ceea ce ar putea să însemne că va fi o seară distractivă”, spunea Gervais într-un comunicat de presă, în noiembrie.

O listă lungă de vedete vor fi la festivitatea de premiere, inclusiv Nick Jonas, Ansel Elgort, Chris Evans, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Salma Hayek, Amy Poehler, Rami Malek, Tim Allen, Pierce Brosnan și Dakota Fanning. Alte vedete care vor fi prezente sunt Charlize Theron, Octavia Spencer, Sofia Vergara, Kerry Washington, Ted Danson, Kate McKinnon, Tiffany Haddish, Daniel Craig și Glenn Close.

Marriage story al lui Noah Baumbach a fost și el nominalizat. Drama Netflix, cu Adam Driver și Scarlett Johansson, despre un cuplu care trece printr-un divorț, a adunat 6 nominalizări, inclusiv cel mai bun film și nominalizări pentru Johansson și Laura Dern.



Pe partea de seriale, Crown – Netflix, Fleabag – Amazon și Succesiunea – HBO au cele mai multe nominalizări. Tom Hanks va fi beneficiarul premiului Cecil B. DeMille, pentru realizările din întreaga viață. Nominalizările i-au inclus pe Jeff Bridges, Oprah Winfrey și Meryl Streep. Ellen DeGeneres va primi premiul Carol Burnett, pentru realizările pe tot parcursul vieții în televiziune. Denumit după legendara actriță Carol Burnett, premiul a fost dăruit pentru prima data la Globurile de Aur din 2019. DeGeneres este doar al doilea om de televiziune care va fi onorat cu premiul.