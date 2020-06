La șase luni după ce a născut Raluca Lăzăruț a arătat primele imagini cu ea însărcinată

Fosta știristă și concurentă la un reality-show celebru a ținut secretă toată perioada de 9 luni cât a fost însărcinată. Raluca Lăzăruț nu a suflat o vorbă pe rețelele de socializare și nu a publicat nicio imagine cu ea gravidă, însă la cateva luni după ce a născut, a publicat o imagine cu copilul ei, anuntand abia in primăvară că a fost gravidă.

La cei 37 de ani ai săi, Raluca Lăzăruț a știut să țină secret faptul că a fost însărcinată și a născut. Fetița ei și a lui Horațiu Boeriu are deja aproape 6 luni și s-a născut în februarie, pe 4. Fosta vedetă de televiziune și-a anunțat fanii că are o comoară de fetiță abia după patru luni de când a adus-o pe lume. Ea a a publicat atunci un text și o imagine cu micuța: “Dincolo de toate, 2020 a fost, de departe, cel mai bun an al meu. Faceți cunoștință cu Gemma, comoară mea (n.r. gem în limba engleză înseamnă piatră prețioasă)”, a scris ea. De atunci a mai trecut ceva timp și zilele trecute Raluca a publicat primele imagini cu ea însărcinată de la petrecerea gen baby

shower făcută de prietenele ei pentru fetița nenascută. Cu siguranță că fosta vedetă de televiziune a făcut multe fotografii ca să se bucure de amintiri, însă le-a păstrat pentru ea o perioadă destul de lungă. Dar iată că acum le-a scos de la naftalină și le-a publicat pe rețelele de socializare pentru a le vedea și prietenii virtuali. Imediat a primit sute de aprecieri și câteva comentarii despre silueta pe care o avea, căci nu s-au pus kilogramele în plus atunci.

Alina Ceușan a pozat cu burtica la vedere

Una dintre cele mai sexy influenceri de la noi și concurentă la un reality-show celebru a anunțat că este insarcinta în urmă cu câteva săptămâni. Însă Alina Ceușan a mai făcut un pas și anume, a pozat cu burtica la vedere pentru o coperta al unei reviste glossy. Cu ocazia acestei ședințe foto și a interviului, Alina a anunțat și ce sex va avea copilașul lor, anunțând că va avea un băiețel.