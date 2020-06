Laura Cosoi are o surpriză pentru familiile cu copii

În urmă cu un an și două luni Laura Cosoi lansa cartea “Forma gustului”, în care poza aproape goală, învăluită în lumini și umbre. Iată că anul acesta fosta actrița din serialul “La bloc” are parte de o nouă lansare, o carte pentru copii cu bucate pentru ei și povești despre familia ei frumoasă. Această nouă carte se numește “Papă tot – rețete pentru o copilărie firească” și ea alături de Rita zâmbesc de pe copertă. Iar în interior există imagini cu toți trei, alături și de soțul Laurei Cosoi. “Cu multă emoție și bucurie vreau să-ți dau o veste: „Papă tot. Rețete pentru o copilărie firească” (editura Curtea Veche) este deja în librării! Am muncit mai mult de un an la aceast proiect de suflet, dar îmi doresc ca efortul să merite și mămicile să își găsească inspirația în paginile “Papă tot”. Volumul aceasta s-a născut din dorința de a împărtăși cu tine nu doar rețete pentru cei mici, ci și „rețeta” noastră de viață în trei. Este principiul care m-a călăuzit și în scrierea celorlalte cărți de bucate. Însă aceasta este prima dedicată copiilor. Așadar, vreau să îți dezvălui nu doar ce pun pe masă, în fața Ritei, ci și ce am în suflet referitor misiunea noastră, de părinți. Îți povestesc cum a decurs sarcina și

cum ne-am descurcat cu Rita la început, pe când încă eram părinți debutanți, ce au însemnat pentru mine nașterea naturală și alăptarea, cum a evoluat relația de cuplu după sosirea pe lume a copilului și ce bucurie și, paradoxal, libertate este să poți călători alături de bebeluș. În „albumul” nostru de familie vei descoperi ce rol are alimentația variată și nutritivă în formarea unei imunități puternice și cum am îndrăznit, încet-încet, să ne depășim ezitările, să învățăm să ne organizăm foarte bine astfel încât să o luăm pe Rita cu noi în toate călătoriile. Pot spune că acum suntem părinți cu un trecut – frumos – în urmă. Nu mai suntem începători!”, “Papă tot” reflectă cei doi ani de când eu și Cosmin suntem părinții Ritei. Iar acesta carte am scris-o cu gândul la mămicile care depun atât efort ca bebelușii lor să crească sănătoși și pun bazele acestui lucru acum, în copilărie. Misiunea noastră, a părinților, nu este cea mai simplă. Sper că fiecare mămică să gasescă în aceast volum, inspirație pentru momentele când nu mai știe ce să gatescă, idei de rețete pentru răsfățul celor mici și o modalitate de a câștigă timp pe care să-l petreacă mai mult împreună cu copiii și mai puțîn în bucătărie. a scris Laura Cosoi pe propriul blog!