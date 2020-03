Laura Cosoi s-a decis să fugă departe de București

După ce de 8 martie a anunțat fericită că este însărcinată a două oară iată că îndrăgita Laura Cosoi a decis să ia o pauză de la proiecte. Așa că vedeta și-a luat-o pe Rita, fiica ei și probabil și pe soțul ei și au plecat tocmai la Târgu Mureș. Acolo nu numai că vor scapă de nebunia cu Corona Virus dar se va dedica și proiectelor ei. În perioada această tot mai multe vedete se retrag alături de familie sau de persoane dragi și încearcă să-și distragă atenția de la ce se întâmplă în toată lumea și în special în România. Iată că și Laura Cosoi s-a gândit să se retragă departe de București și a publicat pe rețelele de socializare un mesaj că pleacă și se va ocupă de proiectele ei departe de capitală.

“Am pornit la drum. Am analizat situația și țînând cont că suntem în vacanță oarecum, dar totuși nu putem să ne plimbam pe unde vrem, am hotărât să mergem la Târgul Mureș. Rita stă cu bunicii, se joacă în curte, eu pot să mai scriu ceva articole pentru blog, mai testez rețete, poate apuc să și citesc și dacă este vreme bună dăm o fugă și la țară că să ne bucurăm cât mai mult de natură. Cam astea sunt planurile noastre. Ale voastre?”, a scris îndrăgită actrița pe profilul ei de socializare. Anul trecut actrița a publicat o carte de rețete cu multe imagini sexy, pozând goală in paginile cărții.