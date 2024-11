Laurette și-a vândut hainele pe TikTok. Câți bani a cerut pe o rochie

Laurette a decis să își vândă hainele pe care nu le mai purta pe TikTok. Fotomodelul a avut mare succes, a dat toate articolele pe care nu le mai îmbrăca doritoarelor, pentru un preț modest.

Laurette a luat decizia să își vândă hainele, după ce fiica ei a refuzat să le îmbrace.

„Am foarte multe haine, am saci de haine care mi-au rămas foarte mici, eu m-am îngrășat puțin în ultima perioadă, iar fiica mea nu vrea să poarte ce am purtat eu în trecut, e opusul meu. Au mai fost câteva piese vestimentare pe care și le-a oprit, iar pe restul am decis să le dau”, a spus Laurette pentru Spynews.ro.

Întrebată cu cât a vândut articolele vestimentare, Laurette a spus că a cerut un preț modest.

„Le-am dat aproape pe toate, am avut un întreg dressing, dar spre uimirea mea le-am dat pe toate. Sunt la prețuri foarte mici, adică de exemplu o piesă vestimentară între 40-50 de lei, rochițe pe care eu am dat sute de lei”, a explicat Laurette, care a și donat o parte din haine. „Am și donat o grămadă de hăinuțe, și din ale mele și din ale fetiței mele, am văzut acum că se pot și vinde, că sunt căutate și am zis că hai să le dau și așa“.

Laurette nu mai apare des în lumina reflectoarelor, însă păstrează legătura cu fanii pe internet. De altfel, pe rețelele de socializare a ajuns să aibă o comunitate mare, care o încurajează necontenit.

Mulatra a devenit cunoscută în perioada în care Adriana Bahmuțeanu prezenta o emisiune la Kanal D. Laurette și Andreea Tonciu au fost asistentele acesteia și au câștigat rapid admirația publicului.

Ulterior, ambele au luat parte la numeroase show-uri televizate. De la rolul de asistentă, Laurette a trecut la cel de cântăreață, însă noua ocupație nu i-ar fi adus mulțumirea deplină și câștigurile așteptate. De asemenea, mulatra și-a încercat norocul și în lumea afacerilor și a deschis un salon de masaj în Capitală.

Sursa: Tabu.RO