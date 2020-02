Legătura neştiută dintre Mihai Trăistariu şi Roxen, reprezentanta României la Eurovision

După ce a cucerit un loc fruntaş la Eurovision cu piesa Tornero, Mihai Trăistariu şi-a dorit multă vreme să particile din nou la concursul internaţional de talente. Nu a reuşit iar anul acesta, când a aflat că sunt reguli noi şi cine ne va reprezenta, a început să critice organizatorii şi pe cei pe care o vor trimite pe Roxen să ne reprezinte. Pe tânără a întâlnit-o cândva la un concurs de talente.

„Deci nu cred așa ceva! Roxen e Larisa Giurgiu din Cluj. I-am dat Premiul “Mihai Trăistariu” pe la 14 ani și i-am promis un duet cu ea. Eram în juriu la un concurs! Iar eu am dat acest premiu NUMAI VOCILOR FENOMEN. Nu mai rețin cum canta dar … chiar mă simt aiurea de tot acum. Of, Doamne … Am o jenă teribilă față de situația creată și, totuși, încă îmi mențin părerea că la Eurovision TREBUIE să trimitem voci experimentate, consacrate și colosal de bune”, a scris solistul. Şi tot el a mai făcut câteva comentarii legate de Eurovision şi organizatori.

„Hai să vă spun cum stau lucrurile ! Pe înțelesul tuturor … Să fie de la început bine știut că eu n-am nimic cu Roxen. Nici nu știam cine e până ieri – alaltăieri … În fine … Tocmai aici e și buba … La campionatul mondial de fotbal … pe cine trimiți ? Pe Hagi. Trimiți cea mai buna echipă de fotbal din România la momentul actual. Nu trimiți echipa de fotbal junior. V-ați prins ? Aici, la Eurovision, e fix la fel. E campionatul mondial de muzică, înțelegeți? Pe cine trimiți? Trimiți cel mai tare artist la ora actuală, cea mai bună voce, cel mai mare show-man … etc. Nu trimiți la plesneala … un copil ! Că vrei tu, casa de discuri, să audă lumea de el. Sa-l faci cunoscut. Sa te sprijini pe Eurovision ca să lansezi artisti noi pe piața muzicală. Mă minunez ca Tvr nu s-a opus alegerii lui Roxen. Dacă mi-o trimiteai pe Andra, Loredana sau Delia n-aveam nimic de comentat. In fine … Pricepurăți dumneavoastră? Experimentele astea făcute de TVR sunt foarte riscante. Succes, Roxen! Poate ai noroc de-o piesă ca lumea”, a scris solistul la un moment dat.

Iar apoi a mai pulblicat un esaj care sună cam aşa. „Voi înțelegeți că fata asta abia a urcat pe scenă? Abia are o piesă la radio. Abia știe ce-i cu ea. TVR e total inconștient. Treaba lor. Cele mai bune rezultate la Eurovision, România le-a avut cu VOCILE MARI: Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Paula Seling, Monica Anghel, Marcel Pavel, Nicola… Treaba voastră! Știu că ați vrut să schimbați ceva. Dar nu asta era schimbarea. V-ați pișat pe toți compozitorii și ARTIȘTII din România. V-ați lăsat cumpărați de o casă de discuri, care nu are alt interes decât s-o lanseze pe copila asta ! În fine … Succes, Roxen! Cică ar trebui să te cunosc. Mi-au scris unii că te-am jurizat când erai mică. Și că a apărut pe net și o poză cu noi doi. Hm … Ce vină ai tu?! Tu habar n-ai în ce te aruncă producătorii tăi ! Poate, totuși, o să ai noroc de o piesă buna”, a scris Mihai Trăistariu.