Legendara Audrey Hepburn, celebrată într-o peliculă biografică. Ce actriță celebră o va interpreta

Rooney Mara va da viață poveștii legendarei actrițe Audrey Hepburn, într-un film pe care îl va și produce, alături de Apple, informează Variety. Regizor este Luca Guadagnino, nominalizat la Oscaruri în 2018 pentru filmul „Call me by your name”.

Deși detaliile producției sunt ținute secret, Audrey Hepburn este o actriță legendară datorită interpretărilor sale în clasice precum „Breakfast at Tiffany’s”, „My Fair Lady”, „Wait Until Until Dark”, „Charade” și „Sabrina”. Pe parcursul carierei sale de patru decenii, Hepburn a obținut statutul EGOT, câștigând premii Emmy, Oscar, Tony și Grammy, ultimul primindu-l postum. Ea a fost, de asemenea, o filantroapă, lucrând cu UNICEF pentru a ajuta copiii din Africa, America de Sud și Asia și a primit Medalia Prezidențială a Libertății în 1992.

Rooney Mara are la rândul său două nominalizări la Premiile Oscar, una pentru rolul principal din filmul „The girl with the dragon tattoo” (2011) și una pentru rolul secundar din „Carol” (2015). Actrița în vârstă de 36 de ani este partenera de viață a lui Joaquin Phoenix, cei doi fiind prezenți în România în urmă cu câțiva ani, la invitația regizorului Cristian Mungiu.

Rooney Mara mai este cunoscută publicului larg și pentru rolul din filmul „Her”, în care joacă alături de Joaquin Phoenix.

Cel mai recent, ea a jucat în filmul „Nightmare Alley” al lui Guillermo del Toro, alături de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette și Willem Dafoe. Printre proiectele viitoare ale Mara se numără „Women Talking” de Sarah Polley, o dramă centrată pe opt femei menonite, care îi mai joacă pe Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy și Jessie Buckley.

Actrița Audrey Hepburn s-a născut în Bruxelles, tatăl său având origini austrice și britanice, iar mama fiind o baroneasă belgiană. După moartea tatălui, a plecat cu mama la Londra, apoi s-au mutat în Olanda, unde le-a prins și al Doilea Război Mondial. În timpul războiului, Audrey a suferit de depresie și malnutriție.

A urmat apoi studii de balet și o carieră în modă, pentru ca în 1948 să joace primul său rol într-un film. A fost nominalizată de mai multe ori la Premiile Oscar, câștigând o singură dată, pentru rolul principal din Roman Holiday. De asemenea, a câștigat 4 Premii BAFTA, un Glob de Aur și un Premiu Grammy.

A decedat în 1993 în Elveția.