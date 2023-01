Leo de la Strehaia, în stare critică. „Se zbate între viaţă şi moarte”

Leo de la Strehaia, care este în închisoare din septembrie 2021, pentru evaziune fiscală, a fost operat în urmă cu o lună, dar starea lui de sănătate s-a agravat în ultimele săptămâni.

Familia lui Leo de la Strehaia se roagă fără oprire pentru afacerist, în aceste momente. Sora afaceristului a declarat pentru Spynews.ro că Leo de la Strehaia este în continuare internat într-un spital din Capitală.

„Nu s-a ridicat deloc din pat până acum, nu are voie să facă efort. Este internat în spital, în București, l-au adus la urgență. În orice moment e în mare pericol. El are și operația, și probleme cu inima, a făcut și accident vascular cerebral. Ne e frică, în fiecare zi, poate să facă ceva, dar Dumnezeu l-a ajutat, avem încredere în Dumnezeu. E și mama aici, tot neamul nostru, stăm pe la poartă, pe la spital, pe aici, ne rugăm… Avem dreptul la o vizită pe zi. E la regim… Mai are nevoie de o operație, și domnul doctor se roagă la Dumnezeu…”, a declarat sora lui Leo.

În urmă cu o lună, Leo de la Strehaia a mai avut probleme grave de sănătate. Mama acestui a anunțat că fiul său este conștient, vorbește, dar trebuie să fie operat.

„Nu v-am ținut la curent că sunt amărâtă, vai de capul meu, prieteni. Am zis să vă țin la curent, să vă rugați pentru copilul meu, e bolnav grav. Nu am vrut să mai spun, să audă lumea, prieteni, am zis să o țin și eu mai așa. A ieșit un cheag de la inimă, i s-a băgat la creier acolo, ăl mic. Un cheag de la inimă s-a dus la creier. Au zis doctorii că doar cu operație scapă. Acum rugați-vă la Dumnezeu pentru copilul meu. (…) El are boale multe și îmi e frică, prieteni.”, a afirmat și mama lui Leo, Patroana.