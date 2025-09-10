Tabu
LIDIA BUBLE, BĂTUTĂ ÎN PLINĂ STRADĂ DE O BĂTRÂNĂ. CUM S-A ÎNTÂMPLAT TOTUL

by Andreea Damian
Lidia Buble a trecut printr-un incident șocant chiar în plină stradă! Cântăreața a încercat să ajute o persoană aflată în dificultate, dar, surprinzător, a fost atacată cu o mătură. 

Evenimentul a lăsat-o fără cuvinte pe artistă, care a povestit ulterior totul publicului. 

Cântăreața a observat o doamnă în vârstă, în jur de 70-80 de ani, întinsă pe o trecere de pietoni, înconjurată de bagaje, și a decis să intervină, crezând că a pățit ceva și are nevoie de ajutor.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: ”Vai, săraca bătrânică”. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: ”Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?”. Mi-a zis să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Deci, când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit artista.

Lidia Buble a dezvăluit că femeia părea sub influența alcoolului și că i-ar fi cerut bani pentru țigări, ceea ce a enervat-o,

„Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.r. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ”Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras”. Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai declarat Lidia. 

