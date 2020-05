Lidia Buble, colaborare surpriză internațională pentru fanii ei

După ce a colaborat cu Descemer Bueno pentru „Margarita”, Lidia Buble a revenit la astfel de artiști internaționali și colaborează pentru prima oară cu Jay Maly și Costi pentru „La Luna”, un single cu vibe-uri latino și versuri în spaniolă, pentru cei cu „sangre caliente”. Compusă de Jay Maly și Costi, „La Luna” este o piesă despre o poveste de iubire, alimentată de speranțe și vegheată de lună, iar clipul, în regia lui Alex Ceaușu, completează prin mood-ul pasional cubanez și dezvăluie o Lidia sexy, glamorous, cu mișcări provocatoare. Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa „Noi simțim la fel“, iar în același an a câștigat premiul „Best New Act“ la Romanian Music Awards. Au urmat single-uri ca „Inima nu știe“, „Le-am spus și fetelor“ (feat. Amira), „Mă cerți“ (feat. Adi Sînă) și „Mi-e bine“ (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube. În octombrie 2017, artista a lansat „Cămașa”, apoi și-a surprins bublișorii cu hitul „Sub apă”.

În 2018 a lansat „Tu”, urmat de, „Asta sunt eu”, o piesă sinceră și prima colaborare dintre artistă și What’s UP. A lansat apoi „Undeva la mijloc”, iar în octombrie, Lidia a colaborat cu Descemer Bueno, unul dintre cei mai iubiți artiști latino din lume, pentru „Margarita”. „Lacătul și femeia”, un single de succes lansat de către artistă în urmă cu cinci luni, a cucerit topurile de specialitate și a adunat peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube. Jay Maly este rapperul care a devenit vocea proeminentă a hip hop-ului cubanez cu melodii precum „Dile a el”, „Dime” și „Esta Noche”. De-a lungul timpului, artistul a colaborat cu nume precum Gente de Zona, Darian Alvarez, El Chacal și Keylor. De-a lungul timpului, Costi a făcut parte din mai multe proiecte muzicale, iar în 2012 a fost nominalizat la Premiile Grammy cu hitul produs și cântat de Shaggy cu Kat DeLuna, „Dame“. Până în prezent, Costi a lansat hit-uri internaționale precum „Bouncing”, în colaborare cu Buppy Brown, „Reggae Dancer”, și a colaborat cu artiști de renume precum Mohombi, Faydee și Shaggy pentru „I Need Your Love”, piesă ce a generat peste 200 de milioane de vizualizari pe YouTube. În urmă cu aproape un an, Costi a lansat „Bombon Bebe”, alături de Emilia si Jay Maly, single de succes ce a cucerit publicul și topurile de specialitate, adunând peste 15 milioane de vizualizari pe YouTube.