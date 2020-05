Lili Sandu a pozat în costum de baie la 6 luni de sarcină

Lili Sandu este la 40 de ani, una dintre celebritățile de la noi însărcinată care vor naște anul acesta. Însă pînă atunci, Lili Sandu se bucură de perioada aceasta și printre activitatil ei face multe fotografii și filmulețe. Iar acum, când a intrat în a șasea luna de sarcina s-a pozat din nou.

Lili Sandu se poate consideara o norocoasă mai ales că nu a luat proporții fiind deja în a doua perioadă de sarcină. Astfel că ea și-a făcut filmulețe și fotografii cu ea gravidă în a șasea lună de sarcină. Și a publicat un filmuleț cu ea pe instagram dar și un mesaj în engleză. “Această este, de departe, cea mai bună versiune a corpului meu de vară. Îmi place cum corpul meu se schimbă zi de zi doar pentru a fi cel mai sigur loc pentru copilul meu. Nu mai există dorințe superficiale create pe rețelele de socializare la cum ar trebui să arate “perfecțiunea”. Pentru mine aceasta este cea mai mare realizare a mea” – “This is, by far, the best version of my summer body! I just love how my body is changing day by day just to be the safest place for my baby. There’s no more shallow wishes created by the social media of what ‘perfection’ should look like. To me this is my greatest achievement!”, a scris pe rețelele de socializare fermecătoarea Lili Sandu.