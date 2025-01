Liviu Guță a fost găsit! Manelistul, primele declarații după ce a fost dat dispărut doi ani

Manelistul Liviu Guță a fost de negăsit timp de doi ani de zile. Nici măcar cele mai apropiate persoane nu au avut cunoștință unde a dispărut acesta.

S-au spus multe despre el, inclusiv faptul că a murit, dar manelistul a ieșit în public și a spus tot ce se întâmplă în viața lui!

După tot acest timp în care a fost dispărut, Liviu Guță a apărut și a făcut declarații pentru cei care îl căutau. Manelistul este revoltat de ceea ce s-a spus despre el și a declarat că nu este nici mort și nu se află nici în Panama.

Liviu Guță nu a dezvăluit locul în care se află, dar a asigurat pe toată lumea că este bine și multe lucruri care s-au spus despre el nu sunt adevărate. Manelistul a urmărit tot ce s-a speculat, iar acum a decis să spună lucrurilor pe nume.

”Eu sunt conștient că nu am greșit în viața vieții mele cu nimic. Prin toată suferința mea, prin care am trecut eu acum, nu am greșit niciodată cu nimic. Nu ștoiu de ce se întâmplă lucrurile acestea. Habar nu am. Câteodată mă uit pe tavan și mă gândesc de ce nu mai există umanitate, iubire între oameni, de ce nu se ajută oamenii între ei, de ce trebuie să vorbești despre problemele unui om. (…) Să audă toată lumea că nu sunt mort, nu sunt nici în Panama. (…)”, a declarat Liviu Guță, conform Un Show Păcătos.

Singurii care știu unde se află acesta sunt câțiva membri ai familiei, dar aceștia păstrează secretul. Sora lui Liviu Guță a venit, însă, cu câteva prrecizări pentru public. Claudia a spus doar că fratele ei se află, în prezent, în străinătate, dar este bine, după ce în spațiul public au fost lansate zvonurile că ar fi decedat sau că a fi la închisoare.

Potrivit declarațiilor Claudiei, Liviu Guță s-a retras temporar din viața publică pentru a-și recupera forțele după o perioadă dificilă marcată de pierderi financiare însemnate. Pe cale de consecință, artistul a fost nevoit să se împrumute de la prieteni pentru a-și stabiliza situația financiară.

„Vă rog să opriți toate speculațiile despre el. Să afirmi că Liviu este mort sau să-l asociezi cu cine știe ce povești este o lipsă de respect , dar și o denaturare a adevărului. Din respect pentru voi, dar și pentru a pune capăt acestor zvonuri, vreau să clarific situația.

Liviu a muncit din greu o viață întreagă și a investit tot ce a avut într-o afacere, care nu a reușit. A pierdut tot ce construise, la economiile lui și a apelat la ajutorul unor prieteni apropiați. Liviu luptă pentru a-și recăpăta echilibrul. El nu a dispărut. Este viu, puternic și determinat să se ridice. În curând va reveni în țară”, a spus sora lui Liviu Guță la Un show păcătos.

Sursa: Tabu.RO