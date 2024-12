Liviu Teodorescu, adevărul despre conflictul cu Marius Moga. De ce nu au mai lucrat împreună

Liviu Teodorescu a dezvăluit de ce nu mai lucrează cu Marius Moga și de la ce au pornit neînțelegerile între ei.

Liviu Teodorescu a vorbit deschis despre relația profesională și personală cu Marius Moga, mentorul său din primii ani de carieră, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Cei doi au fost o echipă creativă de succes în industria muzicală românească, însă colaborarea lor nu a fost lipsită de provocări și tensiuni, culminând cu o ruptură care a marcat cariera lui Liviu.

După ce i-a fost antrenor la Vocea României, Marius Moga a devenit mentorul lui Liviu Teodorescu, contribuind la lansarea și dezvoltarea sa ca artist. Ani la rând, cei doi au format un duo de succes, însă dorința lui Liviu de a-și urma propriul drum a creat tensiuni între ei.

Liviu Teodorescu a mărturisit că, deși a învățat enorm de la Marius Moga, a fost dificil să se dezvolte pe plan artistic sub „umbra unui colos”. Artistul a recunoscut că stilul critic și direct al lui Moga a fost un factor care a contribuit la acumularea tensiunilor dintre ei.

„Am avut niște clinciuri cum cred că are toată lumea. Nu cu Marius Moga, dar în general, în industria asta toată lumea se mai clinciuiește. Am avut clinci așa… Mi-a fost greu să mai stau lângă Moga, după ce am învățat cumva de la el destul de multe lucruri. Atunci când am simțit nevoia să o iau pe drumul meu, să-mi iau bagajul și să o iau eu așa, tiptil, că vreau să fac eu un drum.

Moga este genial. Am zis asta de foarte multe ori. Și cred că e greu să te descoperi pe tine lângă un colos de talent atât de mare cum este Moga. Și cred că, la un moment dat, toată lumea a făcut alegerea să se îndepărteze un pic și să-și urmeze calea. Dar ce este cert este că toți cei care au fost sub umbrela lui Moga, la moment dat, în diferite perioade de timp, am ajuns bine”, a spus Liviu Teodorescu la „Fresh by Unica”.

Decizia de a încheia colaborarea cu Marius Moga a fost un punct de cotitură pentru Liviu Teodorescu, care consideră acest moment unul esențial în evoluția sa profesională. „După ce am plecat de la el, am explodat”, a declarat Liviu, referindu-se la succesul pe care l-a cunoscut ulterior, ca artist independent.

„El a ajutat foarte mult la treaba asta cu numele. Adică, practic scopul lui ăsta era. Dar atunci când stai lângă Moga, vrei și tu să faci muzică. Atunci când stai lângă Moga, vrei și tu să produci. Vrei să înveți să faci toate lucrurile astea pe care el le face și el devine pentru tine un exemplu. Pur și simplu. Te uiți la el ca la Dumnezeu. Te închini efectiv. Și când mai dă câte o linie melodică de… Nu înțelegi cum i-a venit, de unde, Doamne, Dumnezeule. Erau aceleași patru armonii. Mie nu mi-a venit linia melodică. Și începi așa să te gândești, ușor, ușor.

Și el mai are și un stil care e foarte critic. Eu am avut câțiva oameni critici în viața mea și el a fost unul dintre ei. Și felul în care el pune problema este foarte critic și foarte tăios și foarte… Adică nu te menajează deloc să îţi spună: ei, poate aici ar trebui… Nu, el vine și direct și zice… E prost, mă, ce-i asta? Nu sună”, a mai spus Liviu Teodorescu.

Sursa: Tabu.RO