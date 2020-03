Lora și iubitul ei blocați după vacanță din Bali

Ce trebuia să fie o vacanță relaxantă timp de o luna s-a transformat pentru Lora și Ionuț Ghenu, iubitul și impresarul ei, într-o călătorie de groază din cauza CoronaVirus. Cei doi sunt de aproximativ 3 săptămâni în Bali, Indonezia, și din păcate s-au închis aeroporturile și cei doi au ceva probleme.

După ce a murit mama ei, Lora Petrescu și iubitul ei au plecat într-o vacanță exotică înainte să se dezlănțuie pandemia și problemele cauzate de Corona Virus. Dacă în primele săptămâni totul a fost ok și bine, acum cei doi s-au văut puși în față unor probleme serioase. S-au anulat zbonurile, prețurile au devenit și mai mari și ei stau într-o căsuța închiriată. ”Nu aș vrea să mă invidiați pentru asta. Suntem blocați în Bali. Aveam bilet de întoarcere în țară, pentru 7 aprilie, însă totul a fost anulat. Zborurile au fost blocate. Vom rămâne aici până expiră viza. Evident, că vom avea și probleme financiare în această perioadă, dar ne vom drămui. Nu are sens să ne mai întrebăm de ce ni se întâmplă nouă. Am închiriat o căsuță aici. Suntem atenți, dezinfectăm toate produsele cumpărate”, a povestit Lora la o emisiune de televiziune unde a fost și ea prezentatoare alături de Cove. Cei doi ne-au marturisti că speră să se dea drumul la zboruri pentru că altfel vor merge la ambasada sau vor caută români care locuiesc în zona și i-ar putea ajută. Deja caută chirii mai ieftine și soluții că să fie bine în următoarea perioada.