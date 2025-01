Loredana a postat o fotografie fără filtru de înfrumusețare

Loredana Groza a făcut o mică schimbare în postările sale. În ultima vreme, artista a început să posteze și imagini fără filtre de înfrumusețare.

Chiar de Revelion, Loredana a fost ridiculizată din cauza unei fotografii în care apare alături de Simona Halep. Cântăreața a editat atât de tare imaginea, încât fanii nu au mai recunoscut-o pe sportivă. Ulterior, și Simona a postat o imagine asemănătoare, în care a “dat-o de gol” pe Loredana, fără filtre și alte editări.

Acum însă și-a surprins fanii postând pe Instastory o imagine care nu pare editată. Spre deosebire de restul pozelor sale, unde pare că de abia a împlinit 25 de ani, aici diva își arată vârsta, fără însă a-i știrbi din frumusețe. Cu siguranță fanii vor aprecia mai mult adevărul, decât imaginile “trucate” postate de vedetă.

În ciuda insistențelor presei tabloide și ale fanilor, care afirmau că artista a apelat cu siguranță la ajutorul medicului estetician, Lori a oferit nenumărate interviuri în care nega acest lucru.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale,” spunea mai de mult Loredana Groza la o televiziune mondenă.

Sursa: Tabu.RO