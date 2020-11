Loredana a scos de la naftalină amintirile din liceu

La cei 50 de ani pe care îi are interpreta și vedeta de televiziune pare la fel de tânără ca atunci când a debutat. Iată că Loredana Groza a scos de la naftalină și a publicat pe paginile sale de socialziare o imagine cu ea de când era o simplă adolescentă la început de carieră.

“Poză de absolvire.. 18 ani tocmai împliniți.. Lori din Onești, fata cu matricolă și sarafan câștigase deja toate marile concursuri de cântat posibile în România, umplea stadioane , #polivalentă din bucurești sold out de câteva ori pe an și vânduse deja milioane de albume cu primul disc “Bună seară, iubite”… record neegalat încă.

Toate astea în timpul unui regim comunist atunci la apogeu. Când am făcut poza tocmai ce mi sărbătorisem majoratul după un turneu de 45 de zile prin țară și venisem acasă cu 2 zile înainte ca să dau Bacu’ ..”, a povestit îndrăgita Loredana Groza care în ultimele luni pare că a găsit rețeta tinereții și se fotografiază doar cu sănii la vedere și pare din ce în ce mai tânăra și mai sexy.