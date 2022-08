Loredana Groza, convinsă de un star de la Hollywood să nu își pună silicoane

Cu toate că a fost și încă este acuzată că are diverse intervenții estetice, Loredana Groza spune că nu a apelat la bisturiu.

Artista susține că operațiile te fac să arăți bine doar când ai haine pe tine. Aceasta le îndeamnă pe tinere să rămână naturale, să nu meargă la esteticieni pentru a fi “în pas cu moda”

„Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații. Pentru că, doar cu puțin efort, poți arăta bine. E mai mare efortul să te recuperezi după niște operații de genul acesta, care-ți lasă urme pe corp pe viață… și orice ai face arăți bine îmbrăcată. Dar când ești cu iubitul tău în momentele de intimitate, ce faci?”, a declarat Loredana Groza pentru fanatik.ro.

Vedeta a făcut o mărturisire interesantă legată de subiectul operațiilor estetice. În urmă cu mulți ani, pe când artista se afla în Las Vegas, s-a întâlnit cu actorul și regizorul american Denis Hopper. Acesta a sfătuit-o să nu apeleze niciodată la operații estetice, iar cuvintele lui i-au rămas întipărite în minte de atunci.

„Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi… Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație.’ ‘Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el. Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body. Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi!. Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, a mărturisit artista.