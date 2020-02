Loredana nu scapă de fani nici peste hoatre. Cum reacționează solista?

Una dintre cele mai nonconformiste soliste de la noi dar și cele mai iubite are fani atât în țară cât și în străînătate. De aceea Loredana (49 de ani) oriunde ar pleca în lume și pe unde ar merge se întâlnește cu oameni care o plac, îi ascultă muzica și îi sunt fani. “Sunt recunoscută oriunde în lume. Am crezut că dacă merg în Asia, nu mă opreşte nimeni pe stradă, dar români sunt peste tot. Am fost şi în Dubai, dar mi-aş dori să am timp liber măcar o lună de vacanţă, să scriu o carte şi să termin un album. Am filmări, spectacole şi repetiţîi”, a povestit vedeta pentru Tabu.ro. Solista pregătește un nou show pentru fanii ei la Sala Palatului și are repetiții, probări de costume, concerte și multe filmări. Am vrut să știm de unde are Loredana atâta energie. “Fericirea celor care îmi ascultă cântecele îmi dă energie. Asta mă hrăneşte mai mult decât partea materială. Câştigul spiritual şi faptul că îmi depăşesc aceste limite de rezistenţă fizică şi psihică mă fac mai tare şi mai puternică. Este o performanţă, iar eu vin din Oneşti, un oraş al performanţei (unde s-a născut şi Nadia Comăneci – n.r.)”, a mai spus vedeta.

Și cum în ultima vreme cei de pe rețelele de socializare o critică fie pentru că își retușează pozele sau că apare din ce în ce mai sexy și cu sănii la vedere, Loredana spune că nu-i pasă. “Sincer, nu mă interesează şi îmi sunt indiferenţi. Cei care te urmăresc şi scriu mesaje negative înseamnă că au ceva pentru tine, că le pasă şi ăsta e un compliment indirect. E poate mai mult decât un simplu mesaj de la ei. Cel care îţi transmite un mesaj negativ, doar pentru faptul că şi-a vărsat oful, cumva te place mai mult decât vrea să recunoscă. Niciodată nu le răspund pe rețelele sociale celor care mă critică! Nu-mi place să creez discuţii de genul acesta. Vreau să fiu înconjurată doar de oameni frumoşi şi pozitivi. Viaţa e prea scurtă că să trăim în răutate, în ură şi în cuvinte jignitoare. Eu nu îi judec pe alţii, aşa că nu îmi place nici că alţii să mă judece la rândul lor. E adevărat, sunt într-o meserie în care sunt analizată de la vârful unghiei şi până la ultimul fir de păr. Să fii comentat e una, să fii judecat e alta”, a mai spus Loredana.