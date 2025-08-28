LOVITURĂ PENTRU MANICHIURISTE! OJELE SEMIPERMANENTE, INTERZISE DE LA 1 SEPTEMBRIE

Lovitură grea pentru manichiuriste! Fabricarea, vânzarea și folosirea ojelelor semipermanente vor fi interzise începând la 1 septembrie din cauza unei substanțe din compoziția lor.

Potrivit unei directive a Uniunii Europene, este vorba despre TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), prezent în majoritatea gelurilor UV. Această substanță permite întărirea ojei sub lampă și oferă o strălucire impecabilă timp de mai multe săptămâni. În spatele acesteia se află, de fapt, efecte cancerigene și mutagene.

Multe branduri și-au refăcut deja formula pentru ojele semipermanente, iar în locul substanței TPO a apărut un nou ingredient, numit TPO-L, un fotoinițiator mai sigur, care promite aceeași rezistență și strălucire, dar fără să dăuneze sănătății. Pe TikTok au început deja să apară clipuri video în care manichiuristele aruncă la gunoi sute de sticluțe cu gel.

Ce este TPO

Substanța TPO, un fotoinițiator care ajută la uscarea ojei semipermanente sub lumină UV sau LED, a fost clasificată drept toxică și interzisă în întreaga Uniune Europeană în urma unor studii privind impactul asupra sănătății. Decizia, anunțată în luna mai, a acordat producătorilor doar o perioadă scurtă de timp pentru a înlocui TPO cu ingrediente mai sigure.

TPO nu este clasificat ca fiind cancerigen sau mutagen, ci ca fiind potențial toxic pentru reproducere, pe baza studiilor efectuate pe animale. Conform Regulamentului european privind produsele cosmetice 1223/2009, o substanță clasificată în categoria CMR 1A sau 1B este automat interzisă în produsele cosmetice.

„Începând cu 1 septembrie 2025, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice, fiind listat în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin Regulamentul Omnibus VII. România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase). Potrivit HG nr.147/2015, ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor, pentru celelalte situaţii competenţa revenind Ministerului Sănătăţii. Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.)”, se arată în comunicatul ANPC.

Consumatorii sunt sfătuiţi să evite achiziţionarea produselor care conţin TPO, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari.

„Dacă aţi identificat un produs care conţine TPO, vă recomandăm să nu îl folosiţi. Informaţi comerciantul/operatorul economic despre nereguli. Păstraţi bonul fiscal şi depuneţi o reclamaţie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, accesând “Formular reclamaţie” de pe site-ul ANPC”, notează instituţia.

Sursa: Tabu.RO