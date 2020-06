Lucian Mîndruță în alertă din cauza băiatului cel mic! Cum arată fii acestuia

Fostul prezentator de televiziune și soția sa, care e medic, au tras o sperietură sora cu moartea când fiul lor cel mic, Mihai, a acuzat dureri în gât și au crezut că ar putea fi infestat cu coronavirus. Lucian Mîndruță a povestit cu lux de amănunte pe contul sau de socializare ce s-a întâmplat și s-a bucurat că fiul său nu este bolnav. Apoi s-a bucurat de realizările fiului cel mare, Matei.

“Ultimele 24 de ore de rollercoaster s-au terminat cu poza asta. A început ieri. Matei, băiatul cel mic a făcut febră. Mare. Dureri de cap. Grețuri, tot tacâmul. Și cam jumătate din simptomele de Covid. E vară, normal că ne-am speriat. Cine face gripă vara? Hai la Matei Balș! Ne-am pus măști, ne-am așezat la triaj, am ajuns până la intrare, el foarte slăbit, i-au pus acolo pe trepte o perfuzie.

Și i-au luat testul. Am plecat aseară târziu spre casă, căci n-aveam oricum unde să mergem: dacă intram, intram peste pacienții cu Covid. La alt spital? Nu eram siguri că n-are! Așa că am dormit vreo patru ore azi-noapte. El, cu gâtul din ce în ce mai umflat, noi cu inima tot mai mică: dacă are Covid? Azi la prânz am fost nevoiți să chemăm Salvarea, căci nu mai putea înghiți nimic și se deshidrata. Au venit oamenii, cum se vine la suspecți de Covid: cu tot tacâmul. Și ni l-au mai pus pe picioare. Ne-am despărțit cu multă

recunoștință cu ei, deși nu știm exact de cine….) Nici măcar o cafea n-am putut să le dăm. Așa că las poza asta aici, să știe cât de mult au contat pentru noi. La o oră după, a venit și răspunsul de la Matei Bals: e negativ. Acu’ trebuie să-l facem bine de amigdalită. Țineți-ne pumnii… (P.S. Sunt cu cască de ciclist pentru că m-am dus după ei cu bicicleta, să nu se rătăcească în cartier!)”, a scris Lucian despre fiul cel mic!

Fiul cel mare a terminat liceul!

La rândul sau, Mihai Mîndruță, fiul cel mare al familiei, a terminat liceul. Și pentru el a avut un mesaj pe rețelele de socialziare și a postat o imagine cu el. “Așa se termină liceul azi: fără muzică până dimineața, fără dans, fără (cred!) pupat… Dar cu aceeași emoție. Începe ceva. Nou. Greu. Uimitor. Măreț pentru unii. Dar care? Fiecare speră că va fi al lui, destinat pentru ceva mai mult și mai frumos decât părinții. Așa sper și eu. Drum bun, Mihai!”, a scris fostul prezentator TV. Și tot el a mai continuat cu o postare: “Acum un an, băiatul meu cel mare avea în minte să facă facultatea în Olanda. Se gândea la ceva economic, la Rotterdam sau Amsterdam.

Nu m-am opus. Dar i-am propus un experiment: hai să mergem în vacanță de vară în Olanda, să locuim în orașele astea, să mâncăm unde mănâncă studenții, să mergem la supermarket-urile lor și în general să testăm atmosfera. Zis și făcut. Am fost. Am încercat să ne comportăm ca localnicii. Ne-am imaginat (mai mult el) cum ar fi să locuiască acolo. S-a întors relativ încântat.

Și totuși, ceva s-a pus în mișcare în el. Două luni mai târziu, în toamna anului trecut, m-a anunțat că vrea să facă medicina. În România. E greu să-ți găsești drumul la 18 ani. Pentru el și pentru generația fără banchet, Târgul Universităților se face anul ăsta virtual”, a mai scris Mîndruță.