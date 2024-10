Lucian Viziru s-a întors definitiv în România. Ce spune despre revenirea în televiziune

Lucian Viziru revine în atenția publicului un personaj secundar pe care îl interpretează în comedia “Candidatul perfect”, unde replicile sunt în limba germană.

Actorul recunoaște că respectă două criterii în acceptarea unui rol, să îi placă acel personaj și să fie mulțumit de banii pe care îi primește. „Este un rol foarte mic. Joc, spre surprinderea tuturor, un domn din Austria. Provocarea a fost să joc, pentru prima dată, într-o limbă străină, în limba germană. O vorbesc de mic. Am stat și 7 ani pe acolo, prin Germania, am lucrat. Nu mi-a fost nici foarte greu, dar nici foarte ușor rolul. A fost interesant.

În principiu să-mi placă rolul, bine, nu pot să joc chiar orice. Sunt două criterii: să-ți placă rolul și să-ți placă banii. Atât. Nu mai am treabă cu Germania. Am treabă aici, am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese. Nu a venit nicio propunere de la nicio televiziune. Dacă ar fi venit, poate le-aș fi luat în calcul, dar probabil că sunt alții mult mai tineri și mult mai energici decât mine, care sunt capabili să aducă audiențe mai mari”, a declarat Lucian Viziru, pentru Cancan.ro.

După mulți ani petrecuți în Germania, actorul s-a întors definitiv în România și se ocupă cu producția de filme.

Chiar dacă este mult mai aproape de fratele său, acesta nu are o relaţie foarte bună cu Augustin şi asta pentru că aproape niciodată nu au fost pe aceeaşi lungime de undă.

„Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește. Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Noi spuneam și încă spunem că ne iubim, dar când te referi la iubirea de frate te referi la faptul că te poți baza pe celălalt, eu așa văd lucrurile. Și la noi pot să spun că nu a fost de fiecare dată cazul.

Acum nu ne prea vorbim în urma declarațiilor pe care le-a făcut la podcastul respectiv. M-a sunat de ziua mea, i-am răspuns, apoi ne-am certat din nou pentru că mie nu mi se pare normal să dai genul ăla de declarație. Una peste alta au fost momente când ne-am înțeles foarte bine, și asta s-a întâmplat când am lucrat împreună la ‘Regina’. Rebeli eram amândoi. Problema la mine a fost că au reușit să mă domesticească mai ușor, el a fost scăpat din frâu. Chiar am muncit când eram mic și nu aveam voie să comentez, eram de dimineață până seara pe terenul de tenis, școală, meditații, altceva nu apucam să fac”, a declarat Lucian Viziru.

Sursa: Tabu.RO