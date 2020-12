Made in RO ⎥ Târg de Crăciun online by Designist.ro

Mâine, 10 decembrie, la ora 10, are loc lansarea celei de-a 15-a ediții Made in RO. Anul acesta, evenimentul organizat de Designist se va desfășura doar online sub forma unei campanii de anvergură derulată pe platforma editorială www.designist.ro.

Made in RO, evenimentul care de 8 ani aduce laolaltă consumatori de design românesc, designeri locali, antreprenori creativi și brand-uri va avea loc anul acesta doar în spațiul virtual, în perioada 10 — 20 decembrie 2020.

Ediția specială de Crăciun Made in RO #15 ONLINE are și o temă inedită: #EmoțieDurabilă. Echipa de organizare a evenimentului a explicat viziunea din spatele tematicii din acest an într-o descriere pe Facebook:

„Mai mult decât oricând, nu mai cumpărăm lucruri pe care le folosim o lună și pe care apoi le aruncăm sau le punem în sertarul de «reciclare cadouri». Cumpărăm ce ne emoționează, ce ne mișcă, ce ne transmite un mesaj puternic. Mai mult ca oricând, investim în ideea unui creator, în originalitate, în unicitate, în emoția pe care ne-o transmite un obiect pe care ni-l dorim cu adevărat să-l păstrăm. În «lumea tuturor posibilităților», alegerea responsabilă e să cumpărăm acele obiecte care cu adevărat «spark joy».”

Evenimentul cuprinde anul acesta trei secțiuni. Made in RO rămâne cap de afiș, prezentând o selecție de ilustrații, mobilier și accesorii home deco, obiecte din ceramică, jucării, textile, decorațiuni, bijuterii, corpuri de iluminat și design de obiect, toate fiind creații realizate de artiști și artizani locali.

Celelalte două secțiuni se intitulează sugestiv #CartierulFashion și #CartierulGourmet. Prima va invita cei mai valoroși creatori ai momentului din zona design-ului vestimentar și a accesoriilor fashion, în timp ce a doua secțiune va promova brand-urile românești care își spun povestea nu doar prin gust și calitatea preparatelor, ci și prin branding, logo, design-ul recipientelor și prezentare.

Conform comunicatului celor de la Designist, „Made in RO este mai mult decât un târg de design. Este evenimentul conceput și curatoriat de platforma editorială Designist.ro, care susține și promovează prin articole de conținut designerii români de produs și industriile creative din România. Proiectele prezentate sunt atent selecționate în urma unui apel de proiecte. Astfel, Made in RO by Designist.ro îi aduce laolaltă pe cei mai talentați designeri români, creează oportunități de vizibilitate, atât online, cât și offline, și este, de peste 8 ani, o rampă de lansare pentru multe branduri de design românesc.”

