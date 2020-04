Mai mult cu mai puțin: cum pregătești o locuință mică pentru izolare

Dificultățile de a te izola și de a lucra de acasă în timpul carantinei sunt resimțite mai acut de cei care locuiesc în apartamente mici și în alte spații înguste.

Școlile de design interior au evoluat pentru a ajuta oamenii să profite la maximum de puțin. Însă, potrivit designerului și autorului american, Azby Brown, care locuiește în Japonia din 1985 și a fondat o școală de design la Tokyo, aceste idei s-au bazat pe presupuneri pre-coronavirus – că oamenii pot face cumpărături și au nevoie de puțin spațiu de depozitare pentru mâncare, de exemplu. „O mare parte din ceea ce a făcut aceste idei viabile s-a bazat pe accesul în oraș”, a spus expertul. „Deci, acum întrebarea este cum pot oamenii trăi confortabil într-o casă mică, atunci când nu pot profita de ceea ce le oferă orașul.” Azby Brown a scris și două cărți despre cum să adaptezi spațiile mici la realități noi – Small Spaces: Stylish Ideas for Making More of Less in the Home și The Very Small Home: Japanese Ideas for Living Well in Limited Space.

Așadar, care sunt soluțiile rapide pentru persoanelor care locuiesc în spații mici? Expertul ne recomandă să schimbăm ferestrele. Noutatea ne ajută mental și emoțional. „Puneți câteva decorațiuni în jurul lor, astfel încât să nu simțiți că sunteți blocați”, este sfatul lui. Pentru persoanele care au nevoie de intimitate pentru videoconferințe sau apeluri video, Azby Brown spune că e indicat să decorăm un colț al casei, de preferat lângă o fereastră. Nu ai nevoie de pereți pentru a crea spații intime. Poți folosi o perdea sau o lumină potrivită pentru apeluri video. Dacă vrei să previi distragerile de atenție, este important din punct de vedere psihologic să semnalizezi dinainte: „nu deranjați”. Într-o casă care este foarte compactă, ai putea pur și simplu să le spui celorlalți că lucrezi.

În ceea ce privește maximizarea spațiului mic, specialistul consideră că pereții albi nu sunt cea mai bună soluție. În general, însă, culorile deschise ajută și știm că tonurile neutre și naturale sunt mai relaxante din punct de vedere psihologic și pot fac să crezi că ești într-un spațiu mai mare. Interesant – în funcție de dimensiunea și înălțimea spațiului – un tavan mai întunecat face camera mai mare. Acest lucru se poate simți contra-intuitiv, dar vedem acest lucru într-o mulțime de case tradiționale din întreaga lume. Oglinzile sunt o altă modalitate bună de a crea iluzia de spațiu. Acestea trebuie să fie funcționale – prin faptul că le puteți folosi dacă trebuie să verificați cum arătați înainte de a ieși. Dar nu trebuie să fie mari. Ce e cel mai important e că trebuie să scăpăm de lucrurile de care nu avem nevoie.