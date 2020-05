Maia Morgenstern ar putea să o interpreteze din nou pe Fecioara Maria

Una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi a împlinit pe 1 mai frumoasă vârstă de 58 de ani. Maia Morgestern este una dintre româncele cunoscute peste hotare după ce a jucat la Hollywood în pelicula “Patimile lui Hristos” regizată de celebrul Mel Gibson, în care a jucat alături de Jim Caviezel. În 2004 actrița a primit rolul Fecioarei Maria în filmul “Patimile lui Hristos” regizat de Mel Gibson, în care a jucat cu Jim Caviezel și Monica Belluci. Întâlnirea a fost una emlematică, iar filmul a cucerit lumea întreagă. Unul dintre secretele pentru care actrița a fost aleasă pentru acest rol, pe lîngă talentul Maiei, a fost și numele acesteia.

Pentru că numele ei, Morgenstern, care înseamnă în germană „Luceafărul de dimineață”, nume dat Fecioarei Maria, personajul pe care l-a jucat în film. Regizorul Mel Gibson, un devotat româno-catolic, pare să fi luat în considerare, printre altele, acest detaliu ca fiind semnificativ pentru alegerea ei în acest rol. Însă puțini știu că Mel Gibson și-ar dori să facă încă un film cu acest subiect iar filmările se tot amână. S-ar părea că premiera acestuia va fi programată în 2021 și s-ar numi “The Passion of the Christ: Resurrection”. Actrița s-a ferit să vorbească de fiecare dată înainte de orice proiect avut și nu da amănunte în interviurile ei. Dintre proiectele viitoare ale actriței Maiei Morgestern mai amintim “What About Love” și “Harvest”.