Majda Aboulumosha face prăjituri însă puțini știu că actrița a avut 100 de kilograme!

Actrița și vedeta de televiziune, Majda Sandra Aboulumosha (32 de ani) a intrat în showbiz în urmă cu 13 ani când tânăra, care pe vremea aceea cântărea 100 de kilograme, a participat la o emisiune în care se descopereau tinere talente. Astfel că deși nu avea o siluetă de miss, femeia a fost acceptată și la scurt timp a primit un rol într-o altă producție. S-a ambiționat și pentru acel proiect a slăbit 30 de kilograme, la început 23 și apoi a mai dat destule jos. “În aceea perioadă m-am hotărât că e timpul să mă încarc cu multă răbdare şi ambiţie să reuşesc să scap de kilogramele în plus pentru că mă aştepta un rol ce necesită un corp cu câteva kilograme în minus. Motivația, ambiţia, zâmbetul, mişcarea şi mâncarea sănătoasă sunt “ingredientele” care m-au ajutat să scap de 23 kg. Nu-mi doresc să fiu o “femeie transparentă”, îmi doresc să fiu sănătoasă şi să am forme. Întotdeauna m-am simţit bine în pielea mea, dar acum mă simt mult mai bine. Continui să fac sport zilnic: merg la bazin, saună, tae-bo, zumba dance, aerobic iar când nu ajung la sală, dansez în casă. Am mare noroc că nu sunt poficioasă la dulciuri, dar în schimb nu aş putea să trăiesc fără fructe, în special mere », povestea frumoasă actriţă la vremea respectivă.

Și apoi, după ce i-a ieșit, femeia și-a anunțat fanii și cum a slăbit. „În primele două zile se mănâncă iaurt şi salată de legume. Se pot consumă mai multe legume, dar trebuie să treacă trei ore de la iaurt. Urmează patru zile cu salată de legume, fructe şi iaurt. Dacă vreţi să consumăţi mai multe sortimente de fructe, atunci nu mai mâncaţi iaurt. Pentru a face trecerea la un alt aliment, trebuie să mâncaţi iar două zile iaurt şi salată, după care patru zile iaurt, salată şi carne. Urmează două zile cu iaurt şi salată, după care patru zile cu iaurt, salată şi fructe. Se pot relua alimentele sau se pot consumă peşte şi legume. Am făcut aproape zilnic două ore de mişcare, Zumba Dance, Tae Bo, Aerobic, înot, fitness şi saună.Pentru a slăbi gășiţi-vă o motivaţie serioasă dacă nu aveţi. Nu uitaţi de răbdare, alimentaţie corectă, sport şi nu vă pierdeţi zâmbetul!”, a mai spus ea. Femeia a slăbit, a devenit mama, a trecut printr-un divorț și a revenit pe micile ecrane că prezentatoare TV. Acum iubește din nou și, de ceva vreme s-a apucat să facă prăjituri, torturi sau cozonaci pentru prietenii ei care i-au devenit clienti fideli și mai apoi s-a apucat să facă și pentru fanii prăjiturilor ei.