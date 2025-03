Mama Andreei Raicu, lecție de eleganță și rafinament la 85 de ani. Cum arată aceasta

Andreea Raicu, în vârstă de 47 de ani, are o relație extraordinară cu mama sa, de 85 de ani.

Vedeta a publica un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat aprecierea față de mama sa, care, în ciuda vârstei și a problemelor de sănătate, continuă să fie pozitivă și plină de energie.

Aceasta a postat și mai multe fotografii cu cea care i-a dat viață.

„Caut mereu femei care să mă inspire, de la care să învăț sau care să îmi reamintească ceva ce știam, dar mai uit din când în când. În seara asta am fost în vizită la mama. M-am jucat cu Lola, noul ei pui, am stat de vorbă și am organizat toată săptămâna. Era târziu și de-abia așteptam să ajung acasă. Am plecat, iar când am ajuns în fața casei și îmi căutam cheile, mama m-a sunat să îmi spună că le uitasem la ea. Ce să fac? M-am întors să le iau, dar am rugat-o să iasă la poartă cu ele, ca să nu mai intru. Eram obosită și tot ce îmi doream era să ajung acasă. Mă aștepta la poartă, cu cheile și cu zâmbetul pe buze.”, a scris vedeta, pe Instagram.

Tot la aceeași postare, Andreea Raicu a menționat că, deși mama ei are 85 de ani și se confruntă cu probleme de sănătate, precum dureri la genunchi și coloană, reușește în continuare să emane energie pozitivă.

„Deși are 85 de ani, probleme la genunchi și coloană și uneori se mișcă greu, a ieșit afară fără să se plângă sau să protesteze. Căldura, calmul și zâmbetul ei mi-au dat o stare atât de bună. Mă uitam la ea și mă gândeam că, deși viața i-a dat multe provocări și i-a luat multe, asta nu a făcut-o să devină nici negativă, nici frustrată, nici nemulțumită—ba din contră. Mama mi-a reamintit astăzi cât de important este să îți păstrezi bucuria vieții și să nu lași nimic să te amărască și să-ți ia lumina. Te iubesc tare mami. Cred ca e extrem de important să avem în jur oameni care să ne inspire să fim mai buni.Și pentru ca nu suntem obișnuiți să ne gândim la asta, vreau să te întreb pe tine cine si in ce fel te-a inspirat în ultima vreme?”, a încheiat Andreea Raicu postarea din mediul online.

Sursa: Tabu.RO