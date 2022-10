Mama Deliei, prima reacție după ce Cezar Ionașcu i-a atacat fiica

Gina Matache, mama Deliei, îl face praf pe bărbatul care a criticat-o aspru pe fiica ei după ce a afirmat că nu dorește să aibă copii.

În urmă cu doar câteva zile, Delia a realizat un filmuleț pe TikTok, unde explica de ce nu vrea să facă copii.

„Ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, afirmații care l-au indignat pe Cezar Ionașcu.

Gina Matache a ieșit în apărea fiice sale și l-a pus la pus la punct pe acesta. Mama Deliei consideră că un bărbat care se bagă în treburile femeilor, nu este un bărbat cu preocupări serioase.

„Mi se pare că un bărbat care se bagă în treburile muierilor nu prea dă dovadă de bărbat. Stau și mă gândesc așa: ce bărbat sănătos la cap și cu preocupări serioase stă să se uite în gura unui copil care glumește. Aia se joacă pe Facebook cu toată lumea. Ea se pune la mintea copiilor ăstora de 11-12-13 ani. Se joacă cu ei și ăsta, ditamai omul stă să urmărească… mie îmi vine să râd. Eu nu urmăresc, darămite el. Ce aș putea să zic. Mă amuz și eu.

Ea (n.r Delia) se joacă cu tot felul de declarații. Dar, dacă domnul acesta stă să urmărească profilul unui copil, mie mi se pare că nu are preocupări serioase. Că nu are altă treabă de făcut. Un om serios care are serviciu, care are preocupări zilnice serioase, nu stă să se uite în gura unui copil, niciodată”, a declarat Gina Matache pentru Fanatik.

Mama Deliei consideră că fiica sa nu trebuie să dea explicații nimănui cu privire la deciziile sale personale.