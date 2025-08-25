MANECHINELE PIERD TEREN ÎN FAȚA AI. FOTOMODELELE VIRTUALE CUCERESC REVISTELE DE MODĂ

Două fotomodele create cu ajutorul inteligenței artificiale promovează creații vestimentare în reviste celebre, precum Vogue, Elle sau Grazia Magazine.

Modelele, create de o româncă de 25 de ani și de partenera sa de afaceri, au stârnit nemulțumirea unor manechine în carne și oase, care se plâng că aceste „concurente” le fură contracte și impun standarde de frumusețe nerealiste.

Cu buze pline, senzuale, piele mătăsoasă și o siluetă perfectă, blonda Vivienne atrage toate privirile.

„Colega” ei, Anastasia, e brunetă, cu ochi albaștri, și are un aer mai exotic. Ambele promovează un brand de îmbrăcăminte, iar fotografiile lor apar în peste 30 de reviste, dar și în magazine.

Creatoarea lor este Andreea Petrescu, o româncă de 25 de ani, stabilită la Londra, unde a înființat o firmă împreună cu o columbiancă de aceeași vârstă.

După succesul răsunător al celor două modele, au apărut însă și critici. Unele voci au acuzat că Vivienne și Anastasia impun standarde de frumusețe nerealiste.

Pe de altă parte, manechinele reale se tem că, în viitor, ar putea rămâne fără joburi. Într-un studiu publicat recent de cercetătorii de la Microsoft, profesia de model se află pe locul 36 în topul meseriilor amenințate de inteligența artificială.

Sursa: Tabu.RO