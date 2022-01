Manichiură printre capodopere | Muzeul Van Gogh din Amsterdam devine salon de înfrumusețare

Când autoritățile olandeze din Țările de Jos au permis să se redeschidă frizeriile, saloanele de manichiură și chiar bordelurile, dar au închis muzeele, teatrele, barurile și cafenelele, sectorul cultural a luat foc.

Artiștii au decis să protesteze într-un mod în care numai ei pot! Nu prin manifestații violente în stradă. Sectorul cultural a transformat aproape 70 de locații culturale – inclusiv Muzeul Van Gogh din Amsterdam – în saloane de coafură.

Prestigiosul Muzeu Van Gogh s-a redeschis ca un salon de coafură și manichiură „unic”, care promitea să ofere „atât o schimbare persoanei interioare, cât și celei exterioare”. Directorul muzeului, Emilie Gordenker, speră că acest protest și altele din Țările de Jos vor evidenția ceea ce ea crede că este o inconsecvență în politica guvernamentală.

„O vizită la muzeu este o vizită sigură și la fel de importantă ca și mersul la un salon de unghii, poate mai mult. Le cerem doar să fie consecvenți… să facă regulile într-un mod în care toată lumea le înțelege. În acest moment, asta pare să lipsească”, a spus Gordenker pentru BBC.

Muzeul Van Gogh nu a fost singura instituție care s-a alăturat protestului. Unități demne de remarcat precum Haga din Mauritius s-au transformat într-o sală de antrenament.

Dutch museum turned into sport school for the day to protest against what they call unfair Covid restrictions. Museums and Theaters remain closed while sport schools, hair salons and shops are allowed to open #haarlem #franshalsmuseum #covid19 #netherlands pic.twitter.com/pVuQMB2cDX

— Step Vaessen (@stepvaessen) January 19, 2022