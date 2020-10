Manuela Hărăbor și-a aniversat fiul de 30 de ani

La cei 52 de ani ai săi, Manuala Hărăbor este o femeie fericită, chiar dacă ani de zile a avut grijă de părinții ei dar și de fiul ei. Vedeta s-a pozat cu fiul ei dar și părinții cu un tort cu niște lumânări ce reprezintă cifra 30 și a scris pe pagina ei de facebook “Andreiul nostru la 30 de ani!”. ”A fost o mare bucurie când am aflat că am rămas însărcinată și nu am avut niciun moment de cumpănă. Poate din inconștiența tinereții, poate și din felul meu de a fi. Andrei s-a născut absolut normal, nu s-au văzut semne în primele luni după naștere. Regresia a început undeva după 8-9 luni. Dar vreau să vă spun ceva: nu mi-am permis să mă plâng, niciodată nu m-am întrebat de ce am eu problemele astea, de ce tocmai copilul meu are probleme – sunt lucruri de care m-a ferit Dumnezeu și consider că a fost un mare dar să nu îmi pun astfel de probleme.

Problemele lui Andrei au apărut la începutul anilor ’90, când nu se știa mare lucru despre autism. A durat foarte mult până să fie diagnosticat, părerile erau împărțite, nu se spunea nimic clar. Abia spre vârsta de trei ani și jumătate mi s-a spus. Am încercat să găsesc o terapie sau ceva care să îl ajute să verbalizeze măcar – el nu vorbea. Sinceră să fiu, nu îmi aduc aminte de greutățile prin care am trecut și de zbuciumul acela. Știu că a fost greu, dar i-am avut pe părinții mei alături, nu pot să spun că am dus crucea asta absolut singură. Și, în cele din urmă, după vârsta de cinci ani, am găsit un centru cu oameni absolut minunați, niște terapeuți minunați, iar Andrei s-a deschis dintr-o dată, a început să vorbească și să acumuleze foarte mult. Din momentul acela, parcă s-a născut a două oară”, a povestit actrița în urmă cu câțiva ani.