MARA BĂNICĂ A DEZVĂLUIT DIETA CARE A AJUTAT-O SĂ SLĂBEASCĂ 13 KILOGRAME

Maria Bănică a uimit pe toată lumea când a apărut în public cu multe kilograme în minus. Jurnalista a dezvăluit că a urmat un anumit plan alimentar și a reușit să slăbeacă în jur de 13 kilograme.

Ea a urmat un regim strict, dar permisiv din punct de vedere al cantităților, însă nu și al alimentelor. Aceasta și-a explicat in detaliu pasii urmati pentru un corp armonios.

„Nicio dietă nu înseamnă înfometare. În momentul În care e înfometare, e foarte nasol. Organismul nostru are memorie, dacă eu nu-mi dau de mâncare și sunt momentele alea în care îmi e o foame de simt că lesin și bagi atunci, creierul zice să-și facă rezerve… Mănânc de câte ori simt nevoia, de câte ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar din anumite alimente”, a dezvăluit jurnalista.

Dieta durează 11 săptămâni și poate fi adaptată nevoilor fiecăruia. Alimentele permise în primele 4 zile:

Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză);

Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise.

1 ou fiert / zi;

200 g fructe/ zi;

2 lingurițe ulei crud / zi;

jumătate pahar lapte / zi.

De asemenea, Mara Bănică a explicat faptul că se recomandă un aport ridicat de lichide. În aceste zile de dietă, sunt permise ceaiurile din plante naturale, apa și cafeaua fără zahăr. În următoarele trei zile ale dietei (vineri-duminică), pot fi introduse răcoritoare dietetice, fără zahăr și apă minerală.

De asemenea, după primele patru zile, sunt permise roșiile și alimentele acre (oțet, lămâie). Mai mult decât atât, se pot introduce și iaurturile fără fructe, indiferent de procentul de grăsime și 200 de grame pe zi de fructe, precum pere, prune, citrice, kiwi, pepene, căpșuni. Trebuie evitate citricele și fructele tropicale.

Mara Bănică a mai transmis că sunt strict interzise legumele gătite, uleiul prăjit, zahărul, mierea, sucurile din fructe naturale, muștarul, maioneza sau ketchupul.

„Eu am fost 3.800, dar credeți-mă, o să mă pomeniți. Sunt extrem de mândră de faptul că am slăbit. Totul, dar absolut totul pleacă din mintea noastră. E un exercițiu de voință și atât”, a mai spus prezentatoarea TV.

Sursa: Tabu.RO