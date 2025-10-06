Tabu
MARA BĂNICĂ A REACȚIONAT, DUPĂ CE SERGHEI MIZIL ȘI ANDA ADAM AU JIGNIT-O ȘI AU FĂCUT ACUZAȚII DURE

by Andreea Damian
Mara Bănică a reacționat dur după criticile primite din partea Andei Adam și a lui Serghei Mizil. Prezentatoarea a publicat un mesaj tranșant pe rețelele de socializare.

După ce artista a lansat comentarii jignitoare la adresa jurnalistei, iar colegul acesteia din emisiunea Asia Express i-a luat apărarea Andei, jurnalista a avut o reacție dură pe rețelele de socializare.

Deși nu i-a numit direct, mesajul publicat de jurnalistă i-a vizat în mod evident pe cei doi. „Rugăciunea serii este «Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști, fără să fie nevoie să dau explicații»”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook, stârnind numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Postarea vine la scurt timp după ce Anda Adam a făcut declarații acide despre Mara Bănică, iar Serghei Mizil a ales să îi ia apărarea artistei. Aceasta din urmp nu a lăsat lucrurile nerezolvate și a preferat să transmită un mesaj tăios, sugerând că preferă să se distanțeze de persoanele care o provoacă.

Serghei Mizil i-a luat apărarea Andei Adam și a susținut că artista a descris-o perfect pe jurnalistă, pe care o acuză că avea un comportament total diferit în fața camerelor de filmat. 

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie. Nu poți să îți explice un om același lucru timp de o lună și jumătate și să faci invers și să dai vrăjeala aia la televizor că te fura competiția. Ce să o fure competiția? Că mă apucă nervii. Ea nu accepta nimic de la nimeni, ea se crede foarte inteligentă. Nu e. Eu spuneam că văd ceva și ea spunea că nu vede, numai să arate la cameră că ea e cea care vede totul și că eu sunt nimic”, a povestit Serghei Mizil pe canalul său de Youtube.

Sursa: Tabu.RO

