Mare aniversare în familia lui Chef Florin Dumitrescu

Se știe că Cheful Florin Dumitrescu are o soție fermecătoare și două fetițe superbe pe care le iubește enorm. Cei patru au avut parte de o sărbătoare în familie, zilele trecute, căci fiica lor, Mia, a împlinit cinci anișor de când s-a născut. Iar Cristina Sima Dumitrescu a publicat un mesaj plin de dragoste dedicat fiicei lor.

Cuplul format din Cristina Sima Dumitrescu și Florin Dumitrescu se iubește la fel că în prima zi. Iar în plină pandemie cei doi și-au sărbătorit fetița. Iată ce mesaj a scris fosta ziaristă pe rețelele de socalziare pentru fetița lor.

“Mia Bucuria împlinește azi 5 ani! Acum 5 ani, în acest moment, mă trezeam din anestezia generală după o cezariană dificilă. Mia se născuse cu puțîn înainte de ora 12, ajunsese în brațele lui Florin urlând cât o țineau plămânii. Avea doar 2,2 kg, dar o forță și niște plămâni puternici, plânsul ei se auzea pe tot coridorul! Făcuse cunoștință cu toată familia, mai puțîn cu mine. Mi-au adus-o in Terapie Intensivă când am reușit să mă trezesc puțin, s-a cuibărit la gâtul meu și s-a liniștit. Și, de atunci, plânge mult, se supără des, dar tot la mine in brațe se liniștește! E minunată, plină de viață, curajoasă, veselă, încăpățânată, puternică, sensibilă… o minune! Seamănă mult de tot cu tatăl ei, ceea ce face mai dificilă comunicarea dintre ei. Sunt atât de binecuvântată să fiu mama ei! La mulți ani, micuța mea! @chefflorindumitrescu”, a scris Cristina Sima Dumitrescu pe rețelele de socialziare.