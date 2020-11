Mariah Carey, Crăciun special cu Ariana Grande şi Jennifer Hudson

Mariah Carey’s Magical Christmas Special va debuta la nivel mondial luna viitoare, iar lista ei impresionantă de invitați continuă să crească.

Cântăreața Mariah Carey a invitat un grup de superstaruri, printre care Ariana Grande, Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland și Mykal-Michelle Harris.

Single-ul și noul videoclip muzical pentru Oh Santa! este de fapt o colaborare cu Ariana Grande și Jennifer Hudson și va fi lansat pe Apple Music și alte platforme de streaming pe 4 decembrie.

De altfel, Mariah Carey a postat pe Twitter pe 9 octombrie o fotografie a 3 scaune de regizori pe un platou de filmare, cu iniţialele AG, MC şi JH. Mariah Carey nu a scris nimic în postare în afară de un emoji cu un brad de Crăciun. Fanii au început să speculeze în comentarii că diva pop face teasing pentru o piesă de Crăciun şi un clip video, alături de Ariana Grande şi Jennifer Hudson.

Gemenii ei, Moroccan și Monroe, vor apărea, de asemenea, în acest videoclip. Potrivit unei descrieri de la Apple TV +, Carey va juca rolul celui mai bun prieten al lui Moș Crăciun , însărcinat să salveze ziua și să „creeze o vacanță spectaculoasă pentru a face toată lumea veselă”.

All I Want For Christmas Is You este una dintre melodiile cele mai cunoscute ale artistei şi a debutat în 1994. A devenit de asemenea unul dintre simbolurile Crăciunului şi este extras de pe LP-ul „Merry Christmas”. Acesta track este cel mai mare succes internaţional al divei, ajungând pe locul întâi în topuri din ţări ca Australia, Canada, Franţa, Germania şi SUA. În 2019 a urcat pe locul întâi în Billboard Hot 100 pentru prima oară, la 25 de ani de la debut. Ar fi vândut 16 milioane de unităţi şi este cea mai bine vândută piesa de Crăciun a unui artist feminin.