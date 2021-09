Marimekko | Aspectul nordic care definea libertatea și bucuria

De la începuturile sale în urmă cu 70 de ani, marca a susținut boemismul liber și încrederea îndrăzneață.

Marimekko, marca finlandeză renumită pentru țesăturile sale imprimate cu motive strălucitoare, supradimensionate, a apărut chiar în momentul în care Finlanda își recăpăta autonomia și își construia o nouă identitate națională în anii postbelici. A exprimat clar optimism, dar un fapt puțin cunoscut despre etichetă este genealogia sa boemă. Începând ca un brand textil care s-a transformat în curând într-o etichetă de modă și mobilier de casă de succes la nivel mondial, baza sa de fani includeau artiști și icoane de modă care reprezentau valori progresive, de la Jackie Kennedy, care a îmbrăcat șapte rochii Marimekko, până la artista Georgia O – Keeffe.

Estetica inconfundabilă a lui Marimekko este indivizibilă de spiritul aventurier al antreprenorului Armi Ratia, care a cofondat marca în 1951. Fotografiile din Ratia oferă proiecții puternice ale personalității sale și ale etosului mărcii sale. Într-o fotografie din anii 1960, ea se așază pe un hamac la casa ei de vară din mediul rural, Bökars, citind Scrisorile lui F Scott Fitzgerald și Vogue – o imagine a fericirii boeme, cultivate. Spre deosebire, într-o imagine din anii ’70, ea apare la fabrica de tipografie din Helsinki, purtând o haină maxi și pantaloni cu cizme.

Marimekko continuă să fie puternic, spiritul său lipsit de griji încapsulat de colaborarea sa cu retailerul japonez de îmbrăcăminte Uniqlo, pentru colecția de primăvară/vară 2021 cu rochii supradimensionate, decorate cu imprimeuri îndrăznețe, colorate. O carte, Marimekko: The Art of Printmaking de Laird Borrelli-Persson, a fost publicată pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a brandului din acest an, prezentând modul în care Ratia, bine conectată, mediatizată, și artiștii extrem de individualiști pe care i-a ales – a modelat estetica îndrăzneață a etichetei.





„Când Armi a înființat Marimekko, ideea ei a fost să evite rutele bine călcate în designul textil”, spune Minna Kemell-Kutvonen. Floralele politicoase, puțin obișnuite, erau o normă în lumea textilelor la nivel internațional atunci, dar Ratia a susținut în mod contraintuitiv motivele abstracte, supradimensionate, în combinații de culori neobișnuite.

Mișcarea de reformă a rochiei – parte a unei mișcări feministe timpurii din Occident – a promovat „rochia rațională” și s-a împotrivit modei victoriene pentru crinoline, busturi căptușite, rochii cu talie de viespe și corsetare care a împiedicat mișcarea și a fost considerată dăunătoare pentru sănătate. Reformatorii au promovat îmbrăcămintea simplificată pentru activități precum ciclismul sau înotul.