Marina Almășan nu consumă niciodată acest aliment și se menține în formă și la aproape 60 de ani

Marina Almășan are foarte mare grijă de corpul ei și urmează un stil de viață foarte sănătos.

Jurnalista a renunțat de câțiva ani l acarne, fiind vegetariană. Merge periodic la sala de fitness și încearcă să își mențină mereu starea de spirit pozitivă, lucru care contează foarte mult.

„În ultimii ani am fost preocupată de alimentația sănătoasă, pentru că site-ul meu are o secțiune bogată pe această temă și am tot tradus, scris, intervievat, pe acest subiect.

Încerc să mănânc sănătos, sunt vegetariană de câțiva ani, dar nu-mi refuz plăcerea unei fripturi, dacă gazdele insistă, merg la sală, încerc să am o atitudine pozitivă ( asta în măsura în care nu mi-o strică cei, de care încă depind)”, a povestit Marina Almășan, potrivit unica.ro.

Vedeta a renunțat la prăjeală, dar recunoaște că uneori mâncâncă pizza vegetariană atunci când are poftă de ceva bun. Copiilor și nepoților orice vor, indiferent de cât de sănătoase ar fi aceste preparate.

„Cu pizza mă mai răsfăț, o dată pe lună, dar e obligatoriu vegetariană, însă a cartofi prăjiți nu mai miroase demult în bucătăria mea, decât atunci când vin în vizită Victor cu Ana sau nepotul meu, Horia – un adolescent de toată isprava, care încearcă să suplinească absența lui Victor”, a mai spus ea.