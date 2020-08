Măștile lui Lady Gaga au fost adevărații câștigători ai Premiilor MTV Video Music 2020

Lady Gaga și Ariana Grande la Premiile MTV Video Music din 2020. Gala, care nu a mai avut loc în obișnuitul Barclays Center, a arătat puțin diferit de cele obișnuite. Artiștii au urcat pe scenă în diferite locații, fără audiență.

Ediţia din acest an a avut şi două categorii noi: cel mai bun videoclip muzical realizat de acasă şi cea mai bună interpretare în carantină.

Cu toate acestea, Lady Gaga a reușit să facă spectacol. S-a folosit de măști! În timpul aparițiilor sale multiple din timpul spectacolului, cântăreața a afișat o colecție impresionantă de măști, demne de o artistă ca Lady Gaga, femeia care a transformat carnea crudă într-o declarație de modă.

“Everyone always knew if they were hanging out with me that I was on a mission to spread joy through culture, through dance, through music.” Congrats to @LadyGaga 💗 #GirlPower @SeeHer2020 #SeeHerHearHer #VMAs pic.twitter.com/RV6CI1n2MF

— MTV (@MTV) August 31, 2020