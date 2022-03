Mateia, gest special de solidaritate pentru poporul din Ucraina

Elena Matei, modelul internațional originar din Republica Moldova și care cântă de ceva vreme sub pseudonimul Mateia, a înregistrat de curând un nou cover. Și nu este unul oarecare, ci o variantă a ei după piesa „Zombie” a celor din trupa Cranberries. De ce a făcut acest lucru a povestit chiar ea.

Mateia a revenit cu o surpriză muzicală într-o perioadă nesigură. Din păcate, războiul din Ucraina are loc la câțiva kilometri de familia ei din Moldova și nu se simte confortabil. Solistei, aflată în SUA, unde activează ca și model, i-a venit ideea de a realiza un cover după piesa “Zombie” interpretată de trupa The Cranberries.

„Melodia aceasta întodeauna a fost aproape de sufletul meu, pentru că transmite un mesaj puternic emoțional. Am înregistrat-o în Los Angeles acum ceva timp, însă am simțit că acum este momentul potrivit că oamenii să o redescopere, dar de această dată în varianta mea. Fiind vorba despre un cover și nu despre un videoclip complex al unei piese proprii, filmarea a durat doar două ore. Am vrut ceva simplu, pentru că mi-am dorit că mesajul puternic să capteze toată atenția, Locuiesc deja de ceva timp în Statele Unite, așa că am început să lucrez de curând cu o super echipă din Los Angeles. Sunt în lumea modei de foarte mulți ani și am ocazia de a lucra în fiecare zi cu profesioniști. Așa că atenția la detalii face parte din “rutina zilnică”. Personal, întotdeauna mi-a plăcut simplitatea și consider că “less is more”, spune ea.

Solista este o mare fană a trupei The Cranberries și a încercat astfel să tragă un semnal de alarmă pentru războiul din Ucraina.

„Îmi place trupa The Cranberries foarte mult, iar piesă “Zombie” este un tribut adus de mine regretatei solistei Dolores O’Riordan. Am câteva rude în Ucraina, dar din păcate am pierdut legătura. Mă simt foarte tristă pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă în Ucraina. Nu credeam că voi vedea așa ceva în ziua de azi. E o perioada dificilă pentru noi toți! După doi ani de pandemie trebuie să ne unim, nu să facem război. Lucrez la un album care este încă în lucru și colaborez cu mai multe persoane din România și din UȘA. Almost ready !!!”, spune tânăra solistă.

Cine este Mateia?

Mateia provine din Republica Moldova însă a făcut carieră în modelling în SUA.

„Adrian Sînă de la Akcent este cel care m-a descoprit și cu care am colaborat pe piesă “Faină”. La acea vreme foloseam un alt pseudonim, mă numeam Liv. Pe partea de modelling, cel “responsabil” a fost Bogdan P de la Mandarină Models”, a spus tânăra.

În realitate tânăra este un model bine cotat în Statele Unite ale Americi, după ce a fost remarcată din întâmplare. A terminat școala de muzică și cântă de când se știe.

Tânăra colaborează în SUA cu mărci renumite precum Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger, Guess, etc. „Până acum am făcut parte din multe campanii, însă printre preferatele mele se numără „Beach Bunny Resort 2020 Campaign și „Raw Spirit Perfumes” unde am lucrat cu celebrul fotograf al mărcii Victoria’s Secret – Russel James. Am avut onoarea să fac parte și din Angels Book (Victoria Secret), alături de Gigi Hadid, Adriana Lima, Kendal Jenner, etc. De asemenea, am apărut pe copertele multor publicații de modă renumite precum Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue, Ocean Drive, Elle, L’Officiel, Numero, etc”, a mai spus ea.

Mateia a înregistrat mai multe coveruri pentru diverse piese și vrea să lanseze un album cu piesele ei.