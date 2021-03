Meghan Markle, prințul saudit și scandalul cerceilor cu diamante

Ducesa de Sussex a purtat o pereche uluitoare de cercei cu diamante la o cină de stat din Fiji în octombrie 2018. Bijuteriile i-ar fi fost date de controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman, potrivit Times.

Îmbrăcată într-o ținută impecabilă de culoare albastră, cu urechile împodobite cu cercei cu diamante în valoare de 500.000 de lire sterline, Meghan Markle a strălucit în timpul unei cine în Fiji. La aproape trei ani de la vizita sa oficială în Pacificul de Sud în octombrie 2018, aceste bijuterii o atrag pe soția prințului Harry într-o nouă controversă. Publicația Times afirmă că cerceii Chopard i-au fost oferiți de Mohammed bin Salman cadou de nuntă.

