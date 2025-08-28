MEGHAN TRAINOR ȘOCHEAZĂ FANII CU O TRANSFORMARE NEAȘTEPTATĂ. A FOST CONFUNDATĂ CU PARIS HILTON

Meghan Trainor a reacționat după ce fanii au spus că e de nerecunoscut într-un videoclip recent în care participa la provocarea lui Nicki Minaj pe pantofi stiletto.

După ce interpreta piesei „All About That Bass” a distribuit pe TikTok un videoclip în care participă la provocarea stiletto-ului – în care utilizatorii stau în echilibru într-un picior deasupra unui obiect, în timp ce în fundal se aude piesa „High School” a lui Nicki Minaj – spectatorii au profitat de comentarii pentru a exprima cât de diferită arăta în videoclip.

„Nu am recunoscut-o la început”, a scris un utilizator. „Ce s-a întâmplat?”

Noua coafură a cântăreței – o coadă lungă și elegantă, cu breton despărțit la mijloc – nu a fost singurul factor care a contribuit la transformarea ei.

Într-adevăr, Meghan – care are doi fii, Riley, în vârstă de 4 ani, și Barry, în vârstă de 2 ani, cu soțul ei, Daryl Sabara – a împărtășit recent detalii despre parcursul ei în ceea ce privește slăbitul din ultimele luni.

„Am pornit într-o călătorie pentru a deveni cea mai sănătoasă și mai puternică versiune a mea pentru copiii mei și pentru mine”, a scris ea pe Instagram în martie. „Am lucrat cu un dietetician, am făcut schimbări uriașe în stilul de viață, am început să fac exerciții fizice cu un antrenor și da, am folosit știința și sprijinul (a folosit medicamentul împotriva diabetului de tip 2 Mounjaro) pentru a mă ajuta după a doua sarcină.”

„Și mă bucur atât de mult că am făcut-o”, a subliniat ea, „pentru că mă simt minunat.”

Câștigătoarea Grammy a fost, de asemenea, sinceră despre faptul că a făcut o mărire a sânilor, precum și injecții cu Botox în trecut.

„Am sânii visurilor mele și sunt superbi”, a declarat ea pentru E! News în martie, „Arăt atât de bine goală.”

„Am doi copii, am pompat tot ce am putut și apoi am slăbit mult, iar sânii nu mai arătau bine”, a continuat ea. „Mă gândeam: «O să-mi iau alții noi» și acesta a fost visul meu.”

Deși a recunoscut că s-ar putea să fi exagerat puțin cu Botoxul.

„Am primit prea mult Botox și am nevoie de ajutor”, a glumit ea în podcastul ei Workin’ On It, în noiembrie anul trecut. „Am dat-o în bară. Am pus Botox, gen, de câteva ori, doar pe frunte.”

„Nu mai pot zâmbi”, a mărturisit ea. „Oriunde merg nu pot zâmbi. Mă doare fața doar să zâmbesc, chiar și să încerc.”

Sursa: Tabu.RO